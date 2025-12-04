立法会选举2025｜廉署再拘4人涉网上煽惑不投票或投无效票 累计7人落网

立法会换届选举12月7日举行，廉政公署今日（4日）拘捕4名男子，他们涉嫌在2025年立法会换届选举（立法会选举）期间，在社交平台留言或转载贴文，煽惑他人不投票或投无效票，触犯《选举(舞弊及非法行为)条例》(《选举条例》)第27A条。廉署早前已就本届立法会选举落案起诉另外3人有关罪行。

4名被捕男子年龄介乎37岁至62岁，廉署会依法及按既定程序作出跟进，并会在完成调查后向律政司索取法律意见，以决定是否作出检控。

廉署重申，在选举期间内公开煽惑他人不投票或投无效票，会触犯《选举条例》第27A条。《选举条例》于2021年新增第27A条，先后有12人被定罪。廉署执行《选举条例》，竭力维护廉洁选举，绝不姑息任何人士扰乱选举，必定会严正果断执法，以捍卫选举安全，确保选举公平、公开和诚实进行。