大埔宏福苑五级火｜周一鸣《警声》发公告感谢同袍 称行政长官充分肯定警队付出

最新一期警队刊物《警声》今日（12月3日）出版，当中刊登了警务处处长周一鸣向警队同袍所发公告。周一鸣感谢同袍日以继夜与各政府部门，合力处理各项艰巨工作。他又提到，行政长官李家超对警队在事件中的付出，特别是现时正全力开展遗骸辨认工作的灾难遇害者辨认组，表示感谢及充分肯定。

周一鸣向同袍加油打气，期望警队继续坚守岗位，团结一致争分夺秒做好跟进工作，并注意安全。

公告全文

各位同事：

为应对大埔宏福苑发生的重大火灾，连日来，警队各单位同事日以继夜，与各政府部门合力处理极为艰巨的救援行动，以及善后跟进和调查工作。

行政长官对警队在事件中的付出，特别是现时正全力开展遗骸辨认工作的灾难遇害者辨认组，表示感谢及充分肯定。他亦衷心感谢所有参与行动的同事，包括总部、新界北总区、大埔警区的队伍，即使面对险峻复杂的现场环境及沉重的压力，同事依然怀着坚毅不屈的意志，竭力执行救援、维持秩序、灾区善后、支援遇难者家属及受影响居民、跟进调查、协调各部门等工作，尽展忠诚勇毅，心系社会的专业精神。

在这段关键时期，我们仍须坚守岗位，并要争分夺秒，做好包括辨认遗体、调查失踪个案、保存证据等重要的跟进工作。我希望大家继续团结一致，以专业态度应对当前的艰巨挑战。各位同事，注意安全，加油！

周一鸣

警务处处长