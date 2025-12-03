Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜周一鸣《警声》发公告感谢同袍 称行政长官充分肯定警队付出

突发
更新时间：19:19 2025-12-03 HKT
发布时间：19:19 2025-12-03 HKT

最新一期警队刊物《警声》今日（12月3日）出版，当中刊登了警务处处长周一鸣向警队同袍所发公告。周一鸣感谢同袍日以继夜与各政府部门，合力处理各项艰巨工作。他又提到，行政长官李家超对警队在事件中的付出，特别是现时正全力开展遗骸辨认工作的灾难遇害者辨认组，表示感谢及充分肯定。

周一鸣向同袍加油打气，期望警队继续坚守岗位，团结一致争分夺秒做好跟进工作，并注意安全。

公告全文

各位同事：

为应对大埔宏福苑发生的重大火灾，连日来，警队各单位同事日以继夜，与各政府部门合力处理极为艰巨的救援行动，以及善后跟进和调查工作。

行政长官对警队在事件中的付出，特别是现时正全力开展遗骸辨认工作的灾难遇害者辨认组，表示感谢及充分肯定。他亦衷心感谢所有参与行动的同事，包括总部、新界北总区、大埔警区的队伍，即使面对险峻复杂的现场环境及沉重的压力，同事依然怀着坚毅不屈的意志，竭力执行救援、维持秩序、灾区善后、支援遇难者家属及受影响居民、跟进调查、协调各部门等工作，尽展忠诚勇毅，心系社会的专业精神。

在这段关键时期，我们仍须坚守岗位，并要争分夺秒，做好包括辨认遗体、调查失踪个案、保存证据等重要的跟进工作。我希望大家继续团结一致，以专业态度应对当前的艰巨挑战。各位同事，注意安全，加油！

周一鸣

警务处处长

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
02:46
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 31人仍失联 累拘21名工程相关人士
突发
1小时前
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜龙头地产商出「最强禁烟令」！不止食烟断正 地盘「带烟包」永不录用 网民激赞禁到尽：榜样｜Juicy叮
时事热话
4小时前
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
宏福苑「头七夜」无声震撼！Gel甲少女、红眼大叔、一双双染色的手...网民亲历告白：「有种人性，无关血缘」｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
大埔宏福苑五级火丨张敬轩低调派巨额慰问金震惊网民 火灾粉丝感动落泪：你个黐线佬
影视圈
7小时前
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
连锁快餐店超值富贵茶餐！？$34叹齐乳鸽+炒面+红豆冰 附2大特价快餐
饮食
7小时前
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
连锁粉面店「时光倒流价」鱼蛋河$19！全线分店 星期一至日适用
饮食
2025-12-02 19:12 HKT
有骗徒冒认宏福苑灾民单亲妈妈范小姐募捐，她出帖澄清绝无发起筹款。
01:25
宏福苑五级火│受灾单亲妈妈范小姐遭冒名募捐 强调不收取捐款 吁市民提防
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 取回屋契证件 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
02:46
大埔宏福苑五级火│宏志阁居民返单位取回财物 坦言唔敢再住「咁恐怖」！
突发
9小时前
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
80年代小生甘国卫夫妻近照曝光 与朱璧汶结婚35年淡出变佛学大师 曾被《欢乐今宵》直击婚礼
影视圈
11小时前
IKEA限时大减价！易洁镬/储物盒/层架/厨房用品低至5折起
IKEA限时大减价！易洁镬/储物盒/层架/厨房用品低至5折起
生活百科
6小时前