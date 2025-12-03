Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜6消防装置承办商涉欺诈被捕 疑向消防处讹称工程时不关警钟

更新时间：18:21 2025-12-03 HKT
发布时间：18:21 2025-12-03 HKT

大埔宏福苑五级大火，酿成逾百人死亡惨剧。警务处处长周一鸣在记者会上表示，警方昨日（12月2日）再拘捕6人，均是消防装置承办商，年龄介乎44至55岁，涉嫌向消防处作出虚假陈述，指工程期间不会关上警钟，目前其中一人已获释，其余5人仍在扣查，累计21名工程相关人士被捕。

警方表示，新界北总区刑事部人员经深入调查后，昨日（12月2日）就大埔一宗五级火警分别在旺角、香港仔及黄大仙拘捕6名本地男子（44至55岁），涉嫌欺诈。

该6男分别为相关注册消防装置承办商的负责人及职员，他们涉嫌在提交有关涉案屋苑的消防装置关闭通知书中，称消防水缸漏水，需要进行维修，期间只会关闭消火栓及喉辘系统。警方经调查后相信有关资料为虚假陈述。其中一名55岁被捕人已获准保释候查，须于一月上旬向警方报到。其余5名被捕人现正被扣调查。

