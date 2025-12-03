大埔宏福苑五级火｜假灾民呃$2.5万善款 32岁男持傀儡户口被捕 警揭有诈骗SMS冒充港府

大埔宏福苑过百死火灾不幸发生后，竟有骗徒在社交平台冒充受灾居民，声称失去亲人与家园，博取同情诈骗善款，至少4人失共25,500元。警方迅速行动，拘捕一名32岁傀儡户口持有人。另外，警方又指出近日冒充港府发送的虚假捐款短讯涌现，警务处处长周一鸣强烈谴责骗徒利用市民善心行骗，直言「天理不容」，强调必全力追查。

警务处网络安全及科技罪案调查科李经晞高级警司表示，有骗徒在社交平台讹称自己是大埔火灾居民，在今次火警中失去亲人及家园，有4人不虞有诈被骗走25500元。受害人怀疑受骗于是报警。警方其后展开调查，联络社交平台移除有关帖文，并要求支付平台暂停户口运作。至昨日（12月2日），警方拘捕一名32岁报称厨师的男子，为傀儡户口持有人，他并非大埔居民。 被捕人正被扣查，警方不排除更多人被捕。

警方亦提到，留意到有人最近两日冒充港府发送短讯，发送虚假捐款确认通知，声称市民「已向红十字会捐款」，并附上可疑电话号码，从而已将相关电话号码在「防骗视伏器」标为「高危有伏」。

周一鸣斥骗徒：天理不容

警务处处长周一鸣谴责骗徒利用市民善心行骗，直言天理不容，强调警方必定会尽力将他们拘捕。警方强调，港府绝不会透过此类短讯，要求市民提供个人敏感资料或转款，如市民接获来讯要提高警觉，切勿轻信。

