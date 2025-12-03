大埔宏福苑五级火｜死者分布一览 宏昌宏泰阁最严重 周一鸣：部份单位发现骨头仍有待检验

大埔宏福苑五级大火惨剧，截至今日（12月3日）死亡人数增至159人。警务处周一鸣今日（12月3日）下午见记者时表示。在140名初步被辨认遗体中，包括49男91女，介乎1至97岁，当中包括1名消防处人员、3男2女工程人员以及10名外佣。

目前159名死者当中，158遗体分布其中5座大厦，剩余1人未明住处。周一鸣称，该名不明住处遗体是大火初期便被救出，估计是居住宏昌阁或宏泰阁。

警务处处长周一鸣。卢江球摄

大埔宏福苑五级火159名死者分布（截至3/12/2025）

宏新阁3人

宏建阁2人

宏盛阁1人

宏昌阁70人（最先起火）

宏泰阁82人

1人未明住处

宏仁阁、宏道阁未发现死者

资料显示，宏福苑1983年落成，共8厦每座248单位，仅宏志阁未被火警波及。

宏福苑8座大厦，宏昌阁（暗红）最先起火，之后蔓延至其他大厦，仅宏志阁（灰）幸免。

周一鸣又称，在不同单位发现怀疑骸骨，但不确定是人骨还是其他动物骸骨，人员会检走交政府化验所检测，以确定是否为人类；同时也尝试调查其DNA以及联络单位亲属，以辨认其身份。由于检测需时，因此确实死亡数字有机会进一步调整。

相关报道：大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至159死最细得1岁 6消防装置承办商被捕