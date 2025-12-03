大埔宏福苑五级火│重返宏志阁感慨万分 有人取走屋契证件 居民：成间屋都想带走

大埔宏福苑五级大火焚毁8幢大厦的其中7座，唯一宏志阁未被波及。今早（3日）起，宏志阁居民在政府安排下陆续返回家中领取个人物品，有年届八旬的居民由家人陪同协助，返回单位取走屋契及证件等重要财物。亦有住户重返家园不免感到难过，无奈只能取走少量个人物品，直言：「成间屋都想带走！」

市民钟女士则陪同居于宏志阁的姐姐，返到宏志阁单位取回物件。她说自己和姐姐都已年届八旬，「佢（姐姐）一个人攞唔到啲咩嘢，所以叫埋我一齐嚟」，又指主要取回衫裤等方便替换，并会「清晒雪柜啲食物、坏咗嘅嘢，掉晒佢！」她又说：「重要嘅咪攞返屋契、证件啰，攞返去我屋企放好！」

对于日后安排，钟女士与姐姐都显得一筹莫展，并无特别打算，坦言：「总之政府安排到边度住，咪去边度啰。」

71岁的宏志阁居民庾先生返回单位查看后，发现「单位冇淋湿到，但爆咗门」，又形容自己「心情好upset（难过）啦，成间屋都想带走」，但主要取回护照及银行卡等重要物品，亦有少量个人用品便离开。他指目前自己暂住友人家中，稍后会申请中转屋。

居民孙先生于今早急不及待返回宏志阁，领取个人物品。他表示：「主要系检查吓（间屋），攞吓平时用开嘅嘢，游戏机啰，最重要！（记者：打发时间？）系呀！」他表示居于宏志阁超过廿年，「本来谂住冇烧到，几日搞掂，点知都有一段时间」，他现时居于胞弟的家里，计划会转到中转屋暂住。

被问到会否希望获安排返回宏志阁单位居住？孙先生一脸无奈，直言：「我都唔知点呀而家，住又唔系，唔住又冇地方住，唔谂咁多，见步行步。」

而居民李先生则指政府安排妥当，他说暂时有地方住，但至于长远是否搬回宏志阁寓所，李先生强调一切等待政府安排。