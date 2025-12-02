Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜宏昌阁居民分享逃生惊险8分钟 怒斥：是谁丧心病狂令火警钟不响

突发
更新时间：20:00 2025-12-02 HKT
发布时间：20:00 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑11月26日发生五级大火，酿成过百人死亡。消防处经调查后，直指大火期间，宏福苑8座大厦的火警钟均失效，没有发出声响。今日（12月2日）头七，有最先起火大厦宏昌阁的居民分享火警时大门闭路电视片段，显示短短8分钟内，走廊便已被浓烟充斥，相当惊险，又怒斥 「是谁丧心病狂令火警钟不响」。

这名居民在Facebook群组「宏福苑居民交流群组」分享逃生一刻，表示自己居住宏昌阁中层。事发当日下午约2时52分，他在家中闻到烧焦味，检查后发现气味来自门口。他立即与两位街坊查看后楼梯，发现两边均有白烟向上升。他意识到火警可能来自楼下，判断向下逃生可能遇险，而烟向上蔓延亦不宜往上走。

相关报道：大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕

他随即大叫「火烛快走」，并拍邻居门示警，同时按动火警钟，却发现警钟完全没有声响。情急之下，他与三位邻居决定乘搭电梯逃生。「电梯门打开没有烟没有臭味，我跟邻居说『博唔博』？大家二话不说入了电梯。」约几十秒后抵达地下，众人即跑出大厦，此时已见屋顶冒出浓烟，直言「心中想大镬，大镬，大大镬」。

该居民提供的门前闭路电视片段显示，从发现异样到走廊完全被浓烟充斥，仅历时约八分钟。他愤怒质问：「今次我想讲，警钟不响，是重灾原因。是谁丧心病狂，令消防钟不响？」他又回想逃生过程称，若当时犹豫多三分钟，可能已无法逃出，无奈道：「心中郁结，是未能带街坊离开。」

相关报道：大埔宏福苑五级火｜宏建阁CCTV片曝光！网传住户狂敲火警钟唔响 网民：想自救都唔得

截至周二（12月2日），大火造成156人死亡，包括一名殉职消防员，另有约30人失联；至于伤者则有79人，包括经治疗后均已出院的12名消防员。警方又指，增至15人涉误杀被捕，包括大判工程公司、工程顾问公司、二判搭棚公司及二判外墙工程公司相关人士，部份人同时被廉政公署拘捕。

