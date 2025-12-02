大埔宏福苑五级火｜宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件 只限一次逗留最多90分钟

大埔宏福苑五级火，8座大厦中有7座陷入火海，酿成过百人死亡，当中宏志阁是唯一未被波及大厦。民政事务总署代表黎旨轩今日（12月2日）见记者时表示，周三及周四（12月3及4日）会安排宏志阁住户回家一次，逗留约90分钟，以取回重要物件。

他表示，居民可于周三周四早上9时至夜晚9时的任何时段，带同身份证明文件，前往广福邨广义楼报到点。由于每日均有12小时允许居民回家，因此居民不必明天一早到场。每户只限两人回家一次，逗留最多一个半小时。取回个人物品后，居民必须离开，以供警方后续调查搜证。

相关报道：大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕

当局强调，民政事务总署、社会福利署和公务员应急队会派充足人员支援，确保每户上楼时，都有公务员陪同。如住户有需要，门外守候公务员可以协助联络及搬运行李等。另外，警务人员也会驻守每一层楼以维持秩序，社署社工也会在场支援居民。

为便利宏志阁居民，民政及青年事务局、民政事务总署、房屋局及运输署会有特别交通服务安排：其一为安排旅游巴登免费交通服务，接载居民由青年旅舍、酒店或过渡性房屋等安置所来往现场，详情可向有关住所查询预约；其二安排车队的士及客货车，在场提供义载服务。

社会福利署大埔及北区福利专员冯曼瑜补充，社署已动员所有社工，全面启动一户一社工安排；亦联同公务员义工为居民提供协助。周三周四期间，社署人员会联同各政府部门，协助宏志阁居民上楼，社工也会逐一联络及现场支援宏志阁住户。居民如有查询，可致电专线182 183。

民政事务总署代表黎旨轩。

社会福利署大埔及北区福利专员冯曼瑜。