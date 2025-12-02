Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜余下两厦未完成搜证 DVIU再进入宏昌阁

突发
更新时间：10:11 2025-12-02 HKT
发布时间：10:11 2025-12-02 HKT

大埔宏福苑五级火死亡人数增至最少151人，连日来警方灾难遇害者辨认组（DVIU）人员已完成其中五幢大厦的搜索工作，余下最先起火的宏昌阁和另外的宏新阁两幢大厦，部分面积尚待搜证。今日（12月2日）早上大批DVIU人员进下宏昌阁，继续搜索行动。

宏福苑8幢大厦之中，有7幢被五级大火焚毁，满目疮痍。警方昨日（1日）表示，在过去2日已完成5幢大厦搜索行动，包括宏仁阁、宏道阁、宏建阁、宏泰阁、宏盛阁，而昨早人员开始进入余下的宏昌阁及宏新阁进行搜索。其中人员在宏昌阁完成四分一面积搜查，发现新增的5具遗体，连同早前已寻获的3具遗体，即合共有8具遗体；部分残缺不全，遗体发现位置分布於单位、走廊、楼梯。

另外人员在宏新阁亦已完成四分三的搜索工作，并无发现遗体，该两幢大厦结构未完全安全。截至昨日下午4时，已有151人不幸罹难，不排除数字会增加。目前共104具遗体完成辨认，另有39名遇难者身份未明。
 

