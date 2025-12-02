大埔宏福苑五级火｜二判管工脱险后折返疏散工友  由地下跑上10楼遇难

大埔宏福苑五级大火夺去逾百条性命，当中包括5名进行大维修工程的5名承建商工人。罹难者之一、71岁二判管工赖先生被形容为「最后的逆行者」——在火势失控之际，他不但协助灭火，更一度折返大厦逐层呼唤工友疏散，最终不幸殉职。

最后身影曝光 一边灭火一边大叫「走呀！」

有市民在社交平台Threads上载片段，可见宏昌阁一楼棚架首先起火，火舌迅速蔓延，伴随接连「嘭嘭声」，大量竹枝、杂物从高空跌落。现场有人急喊：「快啲走呀！火烛呀！」呼吁众人马上离开逃生。

在混乱中，一名身影却折返灾场，正是其后证实罹难的赖先生。根据其儿子于网上发帖引述逃生工友说法，赖先生本来已第一时间成功逃离火灾位置，其后他返回火场帮手疏散，「一边灭火、一边叫人走」，更有部分工友跟随加入救火行列。「爸爸由地下跑上10楼，最后撑唔住就……」赖子哀痛地说。

家属：现时关于底层工人的消息实在太少

赖家表示，父亲是家中主要经济支柱，但目前所知，政府将优先援助宏福苑居民，而且「现时关于底层工人的消息实在太少」。他们感谢工会及部分团体已伸出援手，亦感谢好多朋友及陌生人的福福及帮助，「我都好耐无试过手机震到无电」。

片段可见，火势在一分钟内急速升势，棚架瞬间化为巨型引火点，大楼外墙火光逼人，有如火海，竹枝与硬物不断从高处跌落，赖先生则在此时折返，然后消失在画面中。

劳工处：5名承建商工人罹难 联同多部门调查

劳工处昨日（12月1日）回应指，初步调查显示火警中共有5名承建商工人（3男2女）遇难，对其家属深表哀悼，并祝愿伤者早日康复。劳工处已联同相关部门展开联合调查，并强调全港承建商必须正视棚架及工地火患风险，包括：加强棚架防火物料使用、清理棚架杂物、严禁工地吸烟，以及强化火警应变流程

劳工处表示，已主动联络死者家属、受伤工人及雇主，协助申请《雇员补偿条例》相关补偿、紧急援助基金及社署支援服务。查询可致电工伤热线2150 6364（工伤）或2852 3994（死亡）。