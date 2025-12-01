大埔宏福苑五级火｜宏建阁CCTV片曝光！网传住户狂敲火警钟唔响 网民：想自救都唔得

大埔宏福苑五级大火，造成严重伤亡，有居民指起火当日火警钟没有响起，当局其后调查揭发8幢大厦火警钟「有开但无声」，导致居民错过逃生机会。网上今日（12月1日）疯传一段影片，声称是宏福苑宏建阁某单位外的闭路电视影片，当时旁边的宏昌阁正在起火，有男居民用硬物敲打火警钟，但火警钟都没有响起。

相关片段长约22秒，片段上方显示事发时间为11月26日下午3时28分，当时消防已将大埔宏福苑火警升为3级。片中见到一名身穿黑衣的男子用硬物敲打火警钟，但火警钟未有响起，其后一名中年女居民表示「有冇灭火筒呀楼下，𠮶度烧得好紧要啊」。黑衣男随即回应「无」后，便往后楼梯方向离开。发帖者声称有关片段是宏福苑宏建阁某单位门外的CCTV。

片段随即引起多名网民关注，「警钟揿唔着，消防喉都不会有水」、「咁大工程，又俾网包围住晒，重要个钟唔识响」、「想自救都唔得」、「生命攸关，大家真系要自己检查清楚」，也有网民质疑是否真的在宏建阁拍摄。

翻查资料，大埔宏福苑于11月26日下午2时51分发生火警，于下午3时02分火警升为三级，于下午3时34分升为四级，并于傍晚6时22分升为五级。

