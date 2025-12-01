大埔宏福苑五级火｜单位成焦黑废墟 家具全毁仅剩支架 跨部门倾尽全力善后

大埔宏福苑发生五级大火，造成逾百人伤亡。灾难遇害者辨认组（DVIU）、鉴证科、机动部队和各总区刑事部人员今日（12月1日）继续进行灾场搜索、案件搜证及遗体辨认外，消防处、政府化验所及房屋署等部门人员，亦加紧进行善后工作，确保现场安全。

警方DVIU人员过去三日在极度恶劣的火警现场中，长时间保持高度集中，仔细搜寻遗体及有助于辨认的物品，尽最大的努力确立遗体身份。警方指必定会倾尽全力加快进度，寻找每一丝线索，期望尽快完成现场搜索及搜证工作。

根据警务处今晚于facebook专页，发帖并公布多张DVIU在灾场搜索的照片，可见大厦内漆黑一片，外部走廊、单位内天花及墙身均被严重熏黑，大量家具已烧至难以辨别，仅剩支架。另外，有大量竹枝散落在大厦外，搜救人员需步步为营进入灾场。