大埔宏福苑五级火｜冷血骗徒扮圣公会 发煽情短讯筹20万元「医药费」 警吁提防

大埔宏福苑五级火惨剧造成过百人死亡，然而冷血骗徒继早前假扮仁济医院后，近日竟再假扮香港圣公会福利协会发煽情短讯，声称要筹20万元「医药费」。警方今日（11月29日）在防骗专页「守网者」发帖，呼吁市民提防。

相关短讯可见，假冒「香港圣公会福利协会」的钓鱼短讯文字煽情，讹称「幸存小妹妹抱住烧焦嘅洋娃娃喊：『屋企冇咗』……一家7口重烧伤，仲欠$20万药费，救命悬一线」。警方指，骗徒诱使市民点击附带的恶意连结，以进入虚假筹款网站，骗取善款。

警方呼吁提防假冒香港圣公会的钓鱼短讯。守网者FB

警方呼吁市民，若想向受灾市民伸出援手，请透过官方及可靠途径进行捐款。切勿点击不明连结及转账至来历不明的户口。如经「香港圣公会福利协会」捐款，可透过其官方网址捐款。

早前仁济医院亦其社交平台提到，有骗徒冒认院方，发放虚假连结或二维码（QR code）声称筹款。仁济医院强调，从未授权第三方收取善款，提醒市民小心受骗。

早前亦有骗徒冒认仁济医院，发放虚假连结或二维码（QR code）声称筹款。仁济医院FB

警方当时亦呼吁市民经可靠途径捐款，切勿随意扫描二维码；如收到不明来历的募捐宣传，应主动向相关机构查证。如收到自称相关机构职员来电，应再三核实来电者的身分；切勿向陌生人透露个人资料，包括姓名、身份证号码、银行户口号码、网上银行帐户及密码；提醒身边亲友提防受骗；如有怀疑，应致电防骗易热线「18222」查询。

大埔宏福苑五级火惨剧造成过百人死亡。资料图片