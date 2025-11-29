Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜涉误杀被捕建筑工程公司3负责人 获释后再遭廉署拘捕

突发
更新时间：20:45 2025-11-29 HKT
发布时间：20:45 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，导致逾百人死伤。廉政公署就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污成立专案小组并展开全面调查，继昨日（11月28日）较早时拘捕8名涉案人士，昨晚再拘捕3人，至今累计11人落网。3名被捕男子为宏福苑大维修工程承建商负责人，年龄介乎52岁至68岁。他们日前遭警方拘捕，昨晚获释后就廉署的贪污调查被拘捕。3人正被廉署扣查，有关调查仍在进行。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲岗办公室蒙头带走一人

大火发生后，消防发现建筑物外墙有保护网、防水帆布、塑胶布等疑未符合防火标准，亦发现一座未被波及的大厦，每层电梯大堂窗外都被发泡胶封闭，不排除发泡胶令火势迅速蔓延。警方随即拘捕大厦维修承建商「宏业建筑工程」3名男负责人涉嫌「误杀」，分别为姓何、姓侯及姓黄（52至68岁），据悉为两名董事及1名工程顾问。他们于昨日已获准保释候查，须于12月上旬向警方报到。

相关新闻 : 大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证

 

