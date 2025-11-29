大埔宏福苑五级火｜警方通宵调查 启动无人机高空拍照 多个单位灯火通明

大埔宏福苑五级大火焚烧逾43小时，至昨日（28日）终被完全扑灭，死亡人数升至128人，包括一名殉职消防员另约200人仍然失踪，当局不排除在现场可再发现更多遗体，灾情惨烈。今日（29日）凌晨，救援与调查工作仍在通宵进行，多队人员进入受灾的3幢大厦逐层搜查及记录证据，现场可见多个单位在夜色中灯火通明。

蔡楚辉摄

蔡楚辉摄

蔡楚辉摄

据了解，警方在现场架设了临时照明系统，令高层单位在黑夜中亮起灯光，方便搜证。同时亦启动多架无人机在火场上空拍摄，监察大厦结构及是否仍有危险位置，务求找出失联居民的下落。

在广福邨平台，义工通宵留守为灾民提供水、干粮、棉被及基本生活用品。虽然今日清晨领取物资的人数较昨日明显减少，但仍可见不少灾民往返取用。场面较前一日平静，但仍然不乏需要临时支援的居民。

附近商场内同样成为部分灾民的临时栖身地。在一楼中庭位置，可见至少十多名灾民席地而睡。有灾民麦先生受访时表示，灾后他曾被安排入住大埔社区会堂，但因夜间环境嘈杂难以入睡，遂搬到商场过夜，「起码静啲，瞓到少少，朝早再返工」。