大埔宏福苑五级火｜火警中受影响动物共243只 爱协团队现场分流救治

大埔宏福苑五级火灾造成至少94人死亡，其中不少住户养有的宠物亦不能幸免。爱护动物协会连日来在广福邨广礼楼对开空地设认领区供主人认领爱宠。其间有消防员陆续救出猫狗，亦有救出时已当场惨死。爱护动物协会今日（28日）表示，截至今日早上，纪录中受影响的动物共有243只，其中92只已于火场中被救出（包括生还及死亡数字）。爱协团队仍在现场分流，并与其他团体及义工一起救治及配对其余被救出的动物。

另外，以下为 爱协对大埔火灾中受影响之宠物与居民的支援：

现场拯救及兽医支援

爱协的兽医及督察团队一直于现场及爱协中心提供以下支援服务：

- 进行初步健康评估

- 协助宠物由其主人或家属认领

- 视乎情况，安排受伤或无人照顾的动物转送至该会青衣中心及湾仔中心接受进一步治疗及照顾

紧急医疗支援

如您的宠物需要紧急医疗协助，该会位于湾仔的24小时动物医院可提供即时支援服务。

紧急支援热线：

2802 0501（办公时间）

2711 1000（非办公时间）

宠物失踪协助、临时寄养及物资补及安排

如居民仍在寻找失踪宠物，或需为健康宠物安排临时寄养，该会青衣中心现正提供免费临时庇护服务予受事件影响之动物。

同时，民间团体及义工可与该会联络，乐意提供医疗及物资上的支援。

宠物失踪／临时寄养／物资补及查询：

2232 5553（办公时间）

2711 1000（非办公时间）

公众可如何提供支援

物资捐赠及捐款

爱协现时物资储备充足。然而，如市民手上有多余的毛巾或宠物粮食，仍欢迎捐赠。所有收到的额外物资，将会妥善分发予灾区现场或由该会照顾中的动物，以确保牠们获得所需的基本照料。

此外，该会亦欢迎各界提供捐款，支持本会持续的动物救援及护理工作。

物资捐赠地点（办公时间内）：爱协青衣中心（青衣长辉路38号）

网上捐款： bit.ly/4p63X5G

长期暂养支援

目前该会暂无短期暂养的即时需要，惟如您有意协助照顾可能需要暂养的动物，欢迎将您的姓名及联络方式电邮至[email protected] 。该会将记录您的资料，于有需要时与您联络，或将您的资料转交予有相关需要的团体作联络之用。