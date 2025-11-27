Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜入夜「黑球」生效 零星单位复燃 物资站街坊学生齐心支援

突发
更新时间：18:56 2025-11-27 HKT
发布时间：18:56 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火焚烧超过一日，至今（11月27日）造成至少55人死亡。至下午6时半，天文台发出强烈季候风信号（「黑球」），红色火灾危险警告则仍然生效。

现场所见，消防仍在扑救，入夜后有零星单位复燃，火光熊熊浓烟冲天。多条云梯继续向大厦射水，以防止火势蔓延，及降低外围温度，也有消防员持电筒上楼搜索。不少居民继续在广福社区会堂等候安置，目睹家园被毁，徬徨痛哭。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜增至55人死 7座火势受控 李家超视察灾场

一方有难，八方支援。大批市民纷纷解囊及亲自出力协助受灾者。在大埔墟港铁站等地的物资分流站，多名热心人和大埔街坊在场，协助搬运衣物棉被、食水等生活所需物资，当中更包括刚刚放学、还揹着背囊的学生。众人齐心协力，为受灾居民集气。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜警吁提防虚假筹款 切勿随意扫描二维码

早前消防处表示，火警至今出动304架次消防车辆、逾1,250名消防人员、98辆救护车参与灭火救援。医管局指，截至下午5时有80人送院，13人危殆，28人严重，18人稳定，16人出院。

目前受东北季候风影响，广东沿岸天气非常干燥，风势颇大。天文台预料星期六大致天晴，日间干燥；周末至下周初一道云带会逐渐覆盖南海北部及广东沿岸，湿度回升，大致多云，有一两阵雨。

相关报道：大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手

