大埔宏福苑五级火｜多个单位窗户贴发泡胶板 保护网几乎被烧毁

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职。保安局局长邓炳强，以及消防处处长杨恩健于深夜表示，消防人员在发现涉事大厦多个单位的玻璃窗贴上发泡胶板，每层电梯大堂窗外亦都被发泡胶封闭，极易燃烧并助长火势扩散，属可疑之处。《星岛头条》今日（27日）到现场了解，见到宏福苑多个单位的窗户均贴上白色的发泡胶板，大部份更已被燃烧，而保护网亦几乎被烧毁，仅余竹棚在外墙。

翻查宏福苑业主立案法团网页，于2024年10月曾刊登工程承建商「宏业建筑工程有限公司」通告，指为配合外墙工程，会为大厦外墙采取保护措施，包括玻璃窗保护、设置泥头槽及木板等。

通告中列明，承建商会委派人员使用 Foam Board（发泡胶板）完整遮盖单位外墙窗玻璃，以免工程期间碎沙石击中玻璃，并在工程展开前，于棚架工作台加设帆布于棚网位置及铺设木板，预备进行下一步「打凿」工序。承建商又指在打凿期间，受影响楼层会临时以薄木板或中空板遮窗，工程完成后随即移除。上述安排与现场发现的大量发泡胶板及帆布情况，成为调查焦点之一。

特首李家超在火灾发生后召开了跨部门会议，统筹全体政策局和各部门全面跟进大埔火灾的应对工作，又指政府已即时安排巡查全港所有正在进行大型维修的屋苑，检视棚架及建筑物料的安全。

