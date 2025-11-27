Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜多个单位窗户贴发泡胶板 保护网几乎被烧毁

突发
更新时间：17:40 2025-11-27 HKT
发布时间：17:40 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职。保安局局长邓炳强，以及消防处处长杨恩健于深夜表示，消防人员在发现涉事大厦多个单位的玻璃窗贴上发泡胶板，每层电梯大堂窗外亦都被发泡胶封闭，极易燃烧并助长火势扩散，属可疑之处。《星岛头条》今日（27日）到现场了解，见到宏福苑多个单位的窗户均贴上白色的发泡胶板，大部份更已被燃烧，而保护网亦几乎被烧毁，仅余竹棚在外墙。

相关新闻：承建商通告标明用发泡胶封窗 以防碎石击中窗户 疑成火势加速元凶

翻查宏福苑业主立案法团网页，于2024年10月曾刊登工程承建商「宏业建筑工程有限公司」通告，指为配合外墙工程，会为大厦外墙采取保护措施，包括玻璃窗保护、设置泥头槽及木板等。

通告中列明，承建商会委派人员使用 Foam Board（发泡胶板）完整遮盖单位外墙窗玻璃，以免工程期间碎沙石击中玻璃，并在工程展开前，于棚架工作台加设帆布于棚网位置及铺设木板，预备进行下一步「打凿」工序。承建商又指在打凿期间，受影响楼层会临时以薄木板或中空板遮窗，工程完成后随即移除。上述安排与现场发现的大量发泡胶板及帆布情况，成为调查焦点之一。

相关新闻：警查发泡胶封窗是否重灾原因  承建商曾称防石块击窗

特首李家超在火灾发生后召开了跨部门会议，统筹全体政策局和各部门全面跟进大埔火灾的应对工作，又指政府已即时安排巡查全港所有正在进行大型维修的屋苑，检视棚架及建筑物料的安全。

相关新闻：李家超：即时安排巡查全港大型维修屋苑 检视棚架及建筑物料安全

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
5小时前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小时前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小时前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜逾百有心人带物资助灾民渡难关 网民赞善举：最美的景色是人
突发
6小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小时前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
02:08
大埔宏福苑五级火丨业主1年前揾《东张西望》投诉3.3亿天价维修屋苑 揭「黑箱作业」惊天黑幕
影视圈
14小时前