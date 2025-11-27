大埔宏福苑五级火｜逾百居民排队入社区会堂认尸 当局供遗体相辨认 有人激动痛哭

大埔宏福苑五级大火造成多人死伤，至今仍有逾200人失联。多名市民今日（27日）早上收到通知，下午3时起可前往广福社区会堂看相片认尸，高峰时期有逾百人在场排队入内。至傍晚，仍有数名市民到场认尸。

《星岛头条》所见，多名亲属神情哀伤，各人分批进入会堂。有居民表示，进入会堂后，当局提供一批遗体照片，主要分为男、女两批照片，各有30至40具遗体照片，每张照片下会写明发现遗体时的资讯，例如楼层单位、遗体旁的个人财物等。

职员事前会提醒他们事前有心理准备，部分遗体的照片或会令人不安，若在过程中感到不适，可随时提出先休息再续，现场亦有多名红十字会心理学在场提供情绪支援。

有家属从相中辨认到家人已离世，崩溃痛哭，另有人离开会堂时需要旁人搀扶，场面令人心酸，但有人翻阅相片后未见亲属遗体，继续奔走医院与现场。

