大埔宏福苑五级火｜殉职消防拍拖10年 女友发帖道别：你系我嘅骄傲 好想再拖住你只手

大埔宏福苑五级大火造成多人死伤，当中包括37岁消防员何伟豪英勇殉职。消息指，何伟豪有一名拍拖近10年的女朋友，计划下月结婚。何的女友今日（27日）在社交平台发文悼念，指自己难以接受消息，又称何是自己的超级英雄，是她的骄傲，「我个superhero任务完成返左氪星啦～你系我嘅骄傲！但系对唔住，我想同大家请一个小假期，因为我真系接受唔到，我好想好想可以再拖住你只手…」。

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪朋友发帖悼念：落更喇好好休息bro

据了解，何伟豪与女朋友非常恩爱，不时出国旅行，又经常在Instagram上看到他们的生活点滴。何在其中一则贴文中身穿消防制服，紧抱女友，并写著：「多谢妳，嫌我烦都要讲多一百次，Love u，以后都要笑得咁开心。」

多名网民涌入何伟豪的Instagram平台留言哀悼，有人对于他在婚礼前殉职感到难过，「一路走好英雄」、「香港人向你致敬」、「一路好走下辈子做个无忧无虑幸福的人」、「落更，辛苦你。谢谢。」、「天堂不会再有痛苦」、「下世，做兄弟。辛苦你。」、「香港英雄，谢谢你」、「多谢你守护香港人」。

相关新闻：大埔宏福苑五级火｜英勇殉职消防员家属认尸 消防处福利组等派员陪同