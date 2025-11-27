大埔宏福苑五级火｜警查发泡胶封窗是否重灾原因  承建商曾称防石块击窗

大埔宏福苑日前发生五级大火，造成严至少44人死亡、数十人伤，当局初步调查发现大厦外墙保护物料及窗户发泡胶板「不寻常」，怀疑与火势急速蔓延有关，并拘捕工程公司3名负责人涉嫌「误杀」。

翻查宏福苑业主立案法团网页，于2024年10月曾刊登工程承建商宏业建筑工程有限公司通告，指为配合外墙工程，会为大厦外墙采取保护措施，包括玻璃窗保护、设置泥头槽及木板等。

通告中列明，承建商会委派人员使用 Foam Board（发泡胶板）完整遮盖单位外墙窗玻璃，以免工程期间碎沙石击中玻璃，并在工程展开前，于棚架工作台加设帆布于棚网位置及铺设木板，预备进行下一步「打凿」工序。

承建商又指，在打凿期间，受影响楼层会临时以薄木板或中空板遮窗，工程完成后随即移除。上述安排与现场发现的大量发泡胶板及帆布情况，成为调查焦点之一。

保安局局长邓炳强交代调查进展时表示，消防人员在扑救及搜救过程中，发现涉事大厦外墙的保护网、保护膜、部分防水帆布及塑胶布，在起火后燃烧及蔓延的程度，远较一般合规格物料猛烈及快速，他形容情况「不寻常」。此外，人员在宏福苑内未被大火波及的大厦，亦发现多个单位的玻璃窗贴上发泡胶板，这类物料遇热时极易燃烧并助长火势扩散，同样属可疑之处。

邓炳强强调，针对外墙保护物料及发泡胶窗板两项「不寻常」情况，警方与消防已组成专责小组，除调查火警起因外，亦会循刑事方向深入追查责任，包括物料是否符合消防及建筑标准、施工安排有否违规等。

消防处处长杨恩健则指出，消防人员在救火期间，在一座并无被大火波及的楼宇内，发现通风位置的窗户同样被发泡胶板封住。由于这类发泡胶板易燃性极高，一旦受热可令火势急速蔓延，情况显然并不寻常。消防处已将相关发现交由警方作进一步调查，并会配合实验室测试及专家分析，评估涉事物料的安全性及其在火场表现。

行政长官李家超表示，警务处及消防处已设立专责小组全力调查今次严重火警，日后一定会将调查结果提交死因研究庭跟进。他重申，调查工作必须全面及以科学证据为基础，需要进行大量实验室测试和技术分析，政府会投放足够资源，确保调查完善周全。李家超又表示，对两部门的专业及投入有信心，相信能尽快把每一条可能线索彻底追查，向死者及家属，以及社会交代。