大埔宏福苑五级火｜44死超过1996年嘉利大火 消防料中午至黄昏拯救至天台

大埔宏福苑五级火救援行动持续至今，警方及消防今晨召开记者会交代事件。消防处副处长（行动）陈庆勇表示，现时八座大厦中，一座未受波及，四座火势受控，另三座仍在处理中，期间亦曾成功寻获生还者。消防预计中午至今日黄昏时段，消防的救援行动将到达天台位置。

40人现场证实不治

消防指通宵在多幢受影响大厦内逐层搜索，并由低层向上进攻，拯救搜索行动进行到13至23楼，灭火行动5至18楼进行。由上次简报至今，再处理72名死伤者，仍在肇事楼宇内搜出生还者。

消防处助理救护总长（新界东）周咏贤指，至今在火场中合共处理约100名死伤者，其中40人现场证实不治，另有4名伤者送院后伤重不治，累计最少44人死亡；消防处亦有7名人员受伤，包括一名殉职消防员。

消防处助理救护总长（新界东）周咏贤指，四十人在现场证实不治。

死亡人数超越1996 年嘉利大火

大埔宏福苑五级火至今已造成至少 44人死亡，死亡人数已追平 1962 年长沙湾元州街唐楼大火的 44 人，亦已超越 1996年嘉利大厦五级火的41名死者，成为香港近60年最严重的火灾之一。

翻查资料，1962 年的元州街一间纸扎铺，因存放烟花爆竹及大量易燃物，加上天井设计及单一楼梯口被火封阻，火势迅速蔓延多层，大火最终酿成44死21伤。在 1996 年，佐敦嘉利大厦发生五级火，造成41死80伤，是近年最严重的高楼大厦火警。

3名工程公司负责人被捕

新界北总区刑事总部高级警司钟丽诒表示，警方已接手调查，并指出在消防搜救过程中，发现多项建筑物物料疑不符合防火标准，包括外墙保护网、防水帆布及塑胶布，其燃烧速度明显较正常为快；警方又发现有一座未被波及的大厦，每层电梯大堂窗外均被发泡胶封闭，该物料高度易燃，可能加速火势蔓延。

警方不排除这些物料与火势迅速扩大有关，经调查后拘捕负责相关工程的一间公司三名负责人，包括两名董事及一名工程顾问，年龄介乎 52 至 68 岁，涉嫌严重疏忽导致重大伤亡。