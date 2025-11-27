Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜消防深夜再救出多名居民 再多两名消防员及救护员送院

突发
更新时间：03:36 2025-11-27 HKT
发布时间：03:36 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火救援行动至周四深夜仍然持续，消防通宵在多幢受影响大厦内搜寻被困居民。其间再救出多名生还者，包括一名需佩戴氧气罩协助呼吸的婴儿，以及一名女子，两人均已送院治理；另一名年长妇人及男子获救，清醒由救护车送院作进一步检查。

另外，凌晨时分再多两名消防员及救护员受伤，其中受伤的消防员须戴上氧气罩，由救护车送往医院治理。

早前有市民在社交平台上指，指一名3个月大婴儿连同母亲及家佣，被困在宏昌楼13楼一单位内，期间多次呕吐。至晚上11时30分，该名市民更新被困的婴儿及家人已成功被救出。

另外，多辆食环署黑箱车凌晨到达宏福苑，将死者遗体移送至殓房。
 

截至凌晨4时，累计50名伤者送院，其中4人不治、12人危殆、15人严重、12人稳定、2人未知情况、5人出院。

火警于周三下午2时52分首先在宏昌阁外墙棚架冒出火光，其后迅速蔓延，消防在短时间内将火警由三级升至四级，并于傍晚6时22分升为五级。事件至今已造成36人死亡、279人失联。

