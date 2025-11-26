大埔宏福苑五级火｜消防估计风势及起火碎屑令7厦陷火海 现场高温致未能攻入部份求助单位

大埔宏福苑今日（26日）发生五级火。跨部门晚上召开记者会交代情况，指火警中至少13人死亡，当中9人当场死亡，其余4人送院后不治，包括一名消防员。另外，火警中有多人受伤，包括一名消防总队目及一名消防员，他们分别送往多间医院治理。消防估计因风势及起火竹棚的碎屑飘至其他大厦，令火势蔓延屋苑7座大厦，现时有2至3座大厦情况较为严峻。由于现场温度非常高，部分楼层消防仍未能到达。

消防处副处长（行动）陈庆勇指首先起火的大厦为宏昌阁，面积约27米乘21米，是一幢32层高的住宅，外围搭建一些棚架进行维修。消防人员到场进行灭火救援，发现外围的棚架已经起火，并有向单位里面及其他大厦蔓延的趋势，随后在下午3时02分将火警升为三级，惟火势持续，现场环境非常恶劣，不断有烧著的棚架掉下，并于下午3时34分升为四级。至傍晚，消防继续收到多个求助个案，火势仍然持续，并于傍晚6时22分升为五级。火警中，消防动用8条喉及7部钢梯车灌救，共出动767人救援。

他又指9人当场死亡，其余4人送院后不治，包括一名消防员。另外，火警中有多人受伤，包括一名消防总队目及一名消防员，他们分别送往多间医院治理。

另外，现时仍有单位火光熊熊，消防估计因风势及起火竹棚的碎屑及杂物飘至其他大厦，蔓延屋苑7座大厦，每座指派一名高级消防区长或消防区长带领人员处理，又调派7部钢梯车在外围向起火大厦射水。消防已进入没有被波及的一幢大厦内部，在天台开喉做保护及向旁边的大厦射水救火。

由于现场温度非常高，其中两至三座大厦的情况都比较严峻，消防进入大厦灭火时亦遇到高温，部分楼层仍未能到达，消防通讯中心已再致电联络市民，如能够去上层单位，便会带他们到安全地方。消防呼吁市民如继续被困，最好关好门窗，用湿毛巾及胶纸封门窗，致电消防讲低单位号码及人数，消防会努力及不断尝试救援。

