大埔宏福苑五级火｜中华基督教会冯梁结纪念中学安置近400疏散居民 有酒店提供客房安顿

大埔宏福苑今日（26日）发生五级大火，酿成至少13死及多人受伤，当中一名消防员殉职。民政处开放广福社区会堂（大埔广福邨）和东昌街社区会堂（大埔东昌街25号大埔东昌街康体大楼1楼）作临时庇护中心，予有需要的市民使用。中华基督教会冯梁结纪念中学亦已开放以安置疏散居民。

《星岛头条》记者晚上前往中华基督教会冯梁结纪念中学察看，现场安置约3、400人，现场设两条登记队伍，一条用于登记受灾市民，另一条则为失踪者或失联人士的家属服务。其后将现场受灾居民陆续送往东昌街社区会堂。

YMCA 开放乌溪沙青年新村900个临时宿位

而因应大埔宏福苑火警事故，香港中华基督教青年会开放乌溪沙青年新村（地址：马鞍山鞍骏街2号）即晚提供900个临时住宿予有需要的巿民。

富豪酒店集团提供部分客房

另外，富豪酒店集团亦全力支援大埔宏福苑火警受影响居民，富豪酒店集团旗下沙田丽豪酒店仍有少量客房供应，可即时安排入住安顿。酒店会免费提供关怀包(包括︰个人卫生用品、一次性内衣裤及卫生用品)，全力支援各位受影响居民。富豪旗下另外11间酒店，包括全线富荟酒店(iClub)及丽豪航天城酒店，亦有少量客房供应，将尽力支援并协助安排入住。

记者在中华基督教会冯梁结纪念中学现场察看，现场安置约3、400疏散居民，现设有两行队列，分别用于居民登记及供居民登记失踪人士，现场亦设有广播，提示居民如有家属失踪，请立即前来登记。

有现场市民表示，现场火势严重，感叹「屋企烧晒，好彩人无事」。现场可见，有不少长者疏散前来。

市民如未有暂时住所，现场职员将集合好的市民送往东昌街社区会堂临时庇护中心「过夜」，并提供食水、被褥等物资。

电讯商csl 为受火灾影响的客户免费外借行动电源，或于门市免费充电，方便随时与亲友保持联系。