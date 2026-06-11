按揭证券公司发行120亿公募数码债券 5年期属历来最长

按揭证券公司今日（11日）宣布，在其300亿美元中期债券发行计划下，成功为总额约120亿港元等值的首批公募数码债券定价，并成为香港首家发行数码债券的公营机构。此外，当中发行的5年期港元债券是历来发行年期最长的港元数码债券，为港元债券市场设立新基准。

受机构投资者追捧

此次发行的数码债券有三笔，分别为60亿港元2年期、25亿港元5年期和30亿元人民币3年期的数码债券。该发行借鉴了香港特区政府成功采用的数码债券发行机制，受到多元化的优质机构投资者热烈追捧。

有关投资者包括本地、南向债券通及国际机构投资者，涵盖多边开发银行、中央银行、银行、私人银行、保险公司及资产管理公司。是次发行最高峰期的合计认购金额约240亿港元等值，来自超过100个账户。

数码原生形式发行 提升运作效率

数码债券于分布式分类帐技术平台上数码生成，该平台由债务工具中央结算系统营运，此系统同时为数码债券的结算及交收系统。其他特点包括以数码原生形式发行提升运作效率、让投资者可透过现行债务工具中央结算系统的基建，以及利用其连结至欧洲清算（Euroclear）和明讯（Clearstream）账户参与该批数码债券的买卖，以及成功将结算周期由5个工作天缩短至3个工作天。

渣打支持按证公司发数码债券

另一方面， 渣打银行表示，作为联席全球协调人，很荣幸支持按揭证券公司首次发行总值120亿港元数码债券，交易同时创下全球至今最大规模的数码债券发行，体现投资者对相关资产日益增加的需求，而港元及离岸人民币批次的发行规模亦分别创下该年期的最大宗数码债券发行。

渣打银行大中华及北亚区资本市场主管严守敬表示，是次交易吸引不同背景的投资者参与，同时丰富港元债券市场的生态，与特区政府巩固香港作为领先数码资产及固定收益中心的愿景一致。作为香港金融管理局代币化债券专家小组成员，渣打将致力支持香港数码债券市场的发展，并推动代币化债券生态圈的发展及更广泛应用。