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FTX创办人「薯条哥」申总统赦免 诈欺案被判监25年 入狱后多次赞扬特朗普

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更新时间：17:07 2026-06-09 HKT
发布时间：17:07 2026-06-09 HKT


美国司法部赦免律师办公室网站资料显示，加密货币交易所FTX共同创办人Sam Bankman-Fried（SBF，薯条哥）两年前因FTX诈欺案被定罪及判处25年监禁后，正式申请了总统赦免。不过，美国总统特朗普今年1月向《纽约时报》表示，没有赦免SBF的计划。

一直努力重塑受损形象

据外媒报道，SBF入狱期间一直努力重塑自己受损的形象，同时公开表态支持总统，例如在其X帐户上发布帖子赞扬特朗普在伊朗战争和一些赦免决定的举措。他又一直利用社交媒体和接受保守派新闻媒体采访，试图获得特朗普的行政赦免。

SBF在近日发布的一个电话访问中明言，「绝对」希望获得白宫特赦，但指「最终决定权明显在总统手中，而不是我」。

遵循司法部标准程序请愿

报道指出，目前美国存在一个运作异常活跃的「赦免经济」，有些律师甚至开出高达100万美元的报价，仅为整理案件并提交给白宫审议。而SBF的请愿书遵循了司法部每年为数千人提供的标准处理程序，惟特朗普在第二个任期内却常常绕过这一程序。

目前纽约联邦上诉法院正在审理SBF要求撤销其定罪与刑期的申请，而且裁决随时可能公布。

 

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