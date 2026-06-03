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南方东英首推货币市场基金代币化 投资者凭代币持有ETF份额

区块链
更新时间：18:42 2026-06-03 HKT
发布时间：18:42 2026-06-03 HKT

ETF发行商南方东英公布，联同汇丰推出货币市场基金非上市代币化类别，与持牌虚拟资产交易平台OSL签署合作，达成独家合作以上线产品。

挂钩港元货币市场ETF

南方东英指，此次发布为南方东英港元货币市场ETF（3053）的非上市代币化类别，主要投资于港元计价的短期存款和货币市场工具，旨在达致与现行货币市场利率相一致的较稳健港元回报。

OSL半年内上线产品

投资者可透过代币直接持有「南方东英港元货币市场ETF」的基金份额。而在未来6个月内，南方东英将和OSL的持牌虚拟资产交易平台合作，独家上线此货币市场基金的非上市代币化类别，支持投资者实现申购与赎回流程。

汇丰首在港提供货币市场基金代币化

汇丰是有关ETF非上市代币化类别的代币化代理、受托人及过户代理，这次亦是汇丰首次在香港提供货币市场基金的代币化服务。

申赎活动全程纪录及追溯

南方东英表示，非上市代币化类别不仅有效拓宽货币市场基金的传统投资渠道，更可实现诸多基于区块链技术的优势，包括资产所有权以及所有申购、赎回活动的全程纪录和追溯，高效透明的结算等。

美国市场研究公司S&S Inside报告显示，全球资产代币化市场规模，预计将在2035年达到130.67万亿美元（约1019万亿港元），在2026年至2035年期间的复合年增长率（CAGR）预计将达到45.83%，其中金融资产的代币化发展处于快速演进中。

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