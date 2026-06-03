比特币失守6.7万美元触发大爆仓 高位累泻近五成 受累Strategy沽货及ETF撤资

随着比特币急跌及失守6.7万美元大关，今早低位曾见66,193美元，为近两个月最差，以今年以来计已累挫逾24%，相对于去年10月创下约12.6万美元高位更累跌近五成，连带市场上有近15亿美元加密货币仓位于24小时内被强制平仓。根据CoinGlass汇编数据显示，加密货币交易所对高风险交易进行的自动式强制平仓规模，已创下2月份以来最高。

Strategy卖出250万美元比特币

据彭博报道，比特币目前面临两大不利因素，包括「比特币最大买家」Michael Saylor旗下Strategy出售比特币，以及与比特币挂钩的美国ETF资金连日流出。其中，Strategy披露自2022年底以来首次出售比特币的交易，卖出了价值约590亿美元持仓中的约250万美元比特币，标志著该公司已偏离了此前奉行的「比特币至上主义」策略。

比特币挂钩ETF连续11日走资

虽然相对于Strategy庞大的比特币持仓而言，今次抛售规模仅微不足道，但却发生在一个对市场极其敏感的时刻。据彭博汇编数据显示，与比特币挂钩的美国ETF已连续11个交易日遭遇资金净流出，创下历史最长纪录，期内累计撤资近35亿美元。

Strategy两日股价累泻近15%

事实上，Strategy（MSTR）股价亦连日下跌，周一及周二分别跌近6%及逾9%，两日合计累跌14.5%；若以今年至今计，则累挫约一成。值得留意的是，此次比特币下跌之际，恰逢AI投资热潮高涨为美股注入动力，加上投资者对于美伊达成和平协议抱有期待，令股市持续飙高。

交易员：机构参与度下跌

报道引述了加密货币造市商Wintermute的场外交易员Jasper De Maere指出，此次抛售似乎是由Strategy披露其卖出32枚比特币所引发，但现实情况是，「即使没有这一新闻头条，市场动能也在消退，我们在场外交易平台上看到的机构参与度也正在向低位回落」。

市场或发生结构性转变

此外，CoinShares研究主管James Butterfill表示，受伊朗局势引发的避险情绪影响，美国在加密市场监管立法方面取得进展带来的缓冲效应被「压倒」。FalconX亚太衍生品交易主管Sean McNulty更表示，若比特币日线或周线收市价确认跌破70,000美元，将标志着市场发生了结构性转变，而非仅仅对短期新闻事件的反应。