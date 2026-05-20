HashKey与SignalPlus达成全面战略合作 投资额4000万美元

HashKey（3887）旗下资产管理机构HashKey Capital管理的基金已完成对加密资产衍生品交易服务平台SignalPlus的4000万美元投资，其中HashKey Group出资2000万美元，同时HashKey将与 SignalPlus展开全面战略合作。

据公布，SignalPlus是加密衍生品领域的机构级基础设施平台，专注于期权交易系统、自动化做市及结构化产品解决方案，其服务已接入全球主流加密期权市场。HashKey旗下的资产管理机构HashKey Capital是SignalPlus种子轮的领投方，从早期阶段开始便支持其发展，并在后续阶段连续追加投资。

HashKey集团董事长兼首席执行官肖风表示，当前全球机构资金正加速向加密衍生品赛道汇聚，市场对合规、稳健且专业度极高的机构级基础设施的需求日益迫切。HashKey与SignalPlus将通过全方位的战略合作，共同推进产品创新与全球业务拓展。