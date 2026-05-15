美数码资产法案补足监管短板 专家称确定性为基础设施 | Hashkey 研究院

美国《Digital Asset Market Clarity Act》（CLARITY Act）草案近期在审议环节取得阶段性进展，引发市场高度关注。这项法案之所以备受重视，首先在于它回应了美国数码资产市场长期存在的核心问题：监管边界不清、规则口径分散、执法逻辑凌驾立法逻辑。过去几年，美国数码资产行业虽发展迅速，但围绕资产属性认定、监管权责划分、市场参与者义务以及交易与托管活动边界等关键议题，始终缺乏统一、清晰、稳定的联邦层面监管框架。这种不确定性不仅压抑机构资金的长期入场意愿，也限制合规平台、资产发行方及基础设施提供者的制度化发展空间。

CLARITY Act尝试明确监管归属

从法案本身来看，CLARITY Act 的核心内涵可归纳为三大层面。

第一，尝试进一步明确数码资产的分类逻辑与监管归属，推动长期争议议题——哪些资产纳入证券监管、哪些资产适合商品监管——走向更清晰的制度边界。

第二，围绕数码资产市场活动建立更系统的监管架构，涵盖交易、发行、资讯披露、市场参与者义务等关键环节，降低长期依赖个案执法带来的不确定性。

第三，为数码资产市场建构更具联邦层面一致性的制度基础，让市场摆脱「规则靠诠释、边界靠执法」的局面，逐步迈向「规则可预期、责任可界定、经营可持续」的新格局。

正因如此，法案审议取得初步进展的意义，不应简单视为短期市场利好，亦非单纯政策情绪的提振。更值得关注的是，这标志著美国数码资产监管框架，正从长期依赖执法诠释、监管边界反复摇摆的状态，逐步迈向以立法为根基、以规则为核心的制度化阶段。对于长期处于多头监管、口径分歧、边界模糊的行业而言，确定性本身就是基础设施。唯有规则边界日趋明朗，市场参与者才能更有效地配置资本、设计产品、建构流动性，推动数码资产市场由概念驱动转型为制度驱动。

更重要的是，此番进展折射的不单是单一法案的推进，更是美国政策态度的结构性转变。数码资产愈发被视为需正式纳入主流金融治理体系的板块，而非长期游走于边缘、依赖个案诠释与监管裁量的特殊领域。换言之，市场讨论的重心，正从「是否监管」逐步转向「如何监管、如何分类、如何纳入既有金融秩序」。

这一趋势变化，对香港市场同样具备重大启示。过去一段时间，香港在数码资产领域的核心优势，在于率先明确合规化发展路径，透过牌照制度、产品准入与监管沟通，为市场搭建相对清晰的政策框架。某种程度上，香港率先验证了一项事实：数码资产市场无需依赖灰色地带成长，完善的合规架构同样可以成为市场发展的坚实基石。

一旦美国补足联邦层面的规则确定性，全球数码资产竞争将进入全新阶段。未来竞逐的重点，不再仅是「谁率先开放」，更在于「谁能在合规框架下，更快集聚真实交易、真实资产、机构参与与市场流动性」。对香港而言，既有的制度先发优势仍具价值，但仅靠政策先行已不足以维持竞争力。香港下一阶段的核心任务，是将规则确定性进一步转化为市场深度、机构参与度、产品多元性与跨境资本枢纽连结能力。

香港须由「牌照城市」升级业务落地

这也意味著香港未来的竞争重心，将聚焦三大方向。第一，能否持续吸引全球合规交易平台、托管机构、资产发行方与专业投资者，从「牌照城市」升级为「真实业务落地城市」。第二，能否在现货交易、资产托管、清算结算、稳定币、RWA现实资产代币化、机构专属服务等环节，打造完整产业协同生态，而非停留在单一牌照或个别产品的突破。第三，能否维持独特桥梁角色，衔接内地市场、国际资本与全球监管趋势，让香港不只是政策范本，更是全球价值流转的核心节点。

当然，此事亦不宜过度解读。草案审议取得阶段性进展，不代表美国监管制度已正式落地，更不意味著跨机构监管协调难题已完全化解。后续仍需走完完整立法程序、制订监管细则，以及落实各监管机构之间的实务协调。政策方向趋于明朗，不等于落地执行路径已全线畅通。

即便如此，这一步仍具鲜明标志性意义。行业真正需要的，从来不是短期政策宽松，而是一套可诠释、可执行、可持续的规则体系。对于专业市场参与者而言，未来竞争的关键，也不再只是短期流量与故事叙事，而是谁能更早围绕合规框架，建立交易、托管、清算、资产发行及机构服务的完整系统能力。

长远来看，CLARITY Act 的推进，更像是美国数码资产市场基础设施建设的重要环节，而非单纯的政策新闻。其释放的核心讯号在于：数码资产正从可讨论、可投机的概念市场，逐步迈入须正式建制、由制度承接的成熟金融市场。对香港而言，这既是外部竞争压力攀升，亦是进一步巩固国际数码资产中心定位的关键窗口期。真正值得聚焦的，不只是美国监管规则是否趋于清晰，而是香港能否在全球规则重构加速的浪潮下，把先发的制度优势，稳固转化为长期可持续的市场竞争优势。

HashKey 高级研究员

李强