AI重塑Web3交易生态 化身「翻译官」降新手门槛 | Hashkey 研究院

如果您留意 Web3 行业的公开动作，会发现越来越多交易所和相关机构，开始把 AI 真正放进业务里了。

这件事并不新鲜。毕竟如今几乎所有行业都在讲 AI，交易所也不会例外。Web3 的 AI Agent 赛道早在 2024 年已出现爆发式增长（CoinGecko：2024 年 Q4 由 48 亿美元增至 155 亿美元，+322.2%）。进入 2025—2026 年后，这一方向仍处于高关注、高迭代状态。

然而这一轮 AI 进入 Web3 机构不只是「凑热闹」。AI 并未止步于写文案、做客服等初级场景，它正在逐步融入用户入口、交易、支付、结算这些更核心的环节。

从最近几个月的情况看，交易所与 AI 的结合，大致可以分成三种玩法。

第一种：AI 成为用户入口的「翻译官」

行业正在通过 AI 把「链上专业语言」翻译成「用户自然语言」。例如，部分头部平台近期在用户端推出了无私钥智能钱包，以及一系列交易辅助类 AI 工具。

以前，一个新用户第一次进平台，得先理解地址、网络、手续费、交易对这些概念，很多人第一步就掉队了。现在，用户可能只需要说一句「帮我在降价时小额买一点 BTC，转到 XX 地址」，AI 系统就能一键托管，自动操作，实时反馈，并在关键地方提醒风险。

另一些主流机构也推出了面向市场沟通与用户交互的 AI 产品，本质上也是同一路线——先把 AI 放在前台，放在用户最容易感知的地方。

这看起来只是体验优化，但背后其实对首单转化、新手留存、教育成本，都会产生长期影响。同时，也体现了一个很现实的增长逻辑：在新增用户放缓、竞争加剧的阶段，谁先把「首次体验成本」降下来，谁就更容易拿到首单转化和后续留存。

第二种：把 AI 放进交易周边的效率系统

AI 并非直接开始「替人交易」，而是先进入研究、内容生成、客户支持、策略辅助、教育和运营自动化等环节。换句话说，AI 先改变的，是交易生态的外围系统，而不是撮合引擎本身。

例如，有平台一边扩展 AI 交易智能工具库，一边推进面向多智能体（multi-agent）协作的交易接口；相关行业数据显示，部分平台的 AI 交易基础设施已经累积了数十万规模的用户。

一个更直观的场景是：当市场遇到议息周、政策窗口或突发事件，团队过去可能需要 1-2 天来完成信息整理、多语言内容产出和渠道分发。现在，AI 可以先把高重复、强流程化的部分做掉，团队再做最后把关。

所以它带来的，不只是「更快」这么简单。更意味着团队可以把精力从重复生产中抽出来，放在判断、策略和风控这些更关键的事情上。

第三种：AI 开始接近支付、结算和协议层

如果说前两条路径主要解决的是「更好用、更高效」，那么部分平台探索的智能体自动化支付协议，触及的就是「能不能做」的问题。

行业里已经有人不再满足于「AI 帮助人更好地使用平台」，而是进一步往前试探：如果未来机器本身也开始参与交易协作，那么它如何实操？

这类机制的典型流程是：

先由用户或机构预设权限边界（金额上限、币种范围、地址白名单、执行时段）；

当业务事件触发后，系统按既定规则做风控与合规校验；

条件满足才执行支付、托管或结算，并把状态回传业务端；

全过程可追踪、可复盘。

它的意义在于，AI 不再只是给建议，而是在受限条件下完成可验证执行。对应的风险边界也必须前置：一旦出现超额指令、越权路径、异常地址或策略冲突，应立即熔断，转人工复核，避免「自动化」演变为「放大化风险」。

这件事的意义就明显不一样了。它的目标已经不是做一个更聪明的客服或助手，而是让智能体在既定规则下完成支付、托管和结算。此时真正重要的，不是模型有多聪明，而是权限边界、责任归属、审计机制是否完整。

看到这里，问题就出来了：交易平台接入 AI，到底是在做一轮效率升级，还是在提前适应下一阶段的 Web3？

我倾向于后者。

因为如果只是效率升级，那 AI 最多也只是个工具。但如果它开始进入账户体系、支付协议、交易协同和规则执行，那么它碰到的就不再只是「怎么把事情做快一点」，而是「这个市场以后怎么组织」。这也是为什么我觉得，这一轮变化值得深入观察。

写在最后

过去几年，Web3 行业讲得最多的是资产、流量和叙事；而这几个月越来越清楚的一件事是，机构开始重新回到更硬的东西：系统能力、规则能力、基础设施能力。

传统互联网里的 AI，更多提升的是信息处理效率；但在 Web3 里，AI 一旦继续往前走，就一定会碰到账户、钱包、支付、托管、清算、结算和激励机制。也就是说，它最终进入的，不只是内容和客服层，而是价值流转本身。

写到这里，我反而觉得，肖风博士最近对 AI 与 Web3 的判断，正好可以拿来作为这一轮变化的收束。他的一个核心观点是：AI 提供新的生产力，区块链提供新的生产关系。

这个说法的好处在于，它一下子把问题从「工具升级」拉高到了「经济结构变化」。在这个框架里，AI 更像「脑」，负责理解、决策和创造；区块链则像「手、脚和骨骼」，负责规则、激励、约束和价值流转。

如果说过去的交易平台主要服务的是「人如何交易」，那么未来更深的一层问题，很可能是：当机器也开始参与协作、支付和价值分配时，这个市场将建立在什么样的规则之上。

所以，过去三个月行业接入 AI，未必马上改写行业格局，但它至少让我们看见一件事：Web3 的下一阶段，可能不再只是把更多资产搬到链上，而是让更多认知能力、规则能力和价值流转能力，在链上真正接起来。

到了那一步，AI 与 Web3 的结合，也就不再只是概念叠加，而会成为下一代数字经济基础设施的一部分。