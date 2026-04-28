佳兆业资本发RWA通证「K1」 首批建筑业上链数字资产 响应香港推动Web3.0

香港数字资产市场迎来新发展，实体资产代币化（RWA）在建筑行业的应用取得突破。佳兆业资本（936）近日宣布，旗下子公司敏达已成功推出并发行名为「K1」的RWA通证，该通证由香港持牌虚拟资产交易所EX.IO负责分销与托管，是全港首个在合规交易所完成分销的建筑工程供应链金融RWA。佳兆业资本执行总裁于蕙铭在接受本报专访时表示，此举旨在响应香港政府推动Web3.0发展的政策，并为传统业务开拓创新的融资渠道，提升资金使用效率。

于蕙铭强调，RWA的最大优势在于能引入国际市场资金，打破以往依赖本地机构及以港币融资的局限，并能有效提升资金效率。

伙EX.IO上链 已获投资者认购

近年兴起的RWA（Real World Assets，真实世界资产）代币化（又称为「上链」），是指将现实中的房地产、股票、黄金、法定货币及艺术品等资产转化为区块链上的数字资产，理论上任何资产都可代币化。截至今年第一季，全球RWA市场规模已接近300亿美元（约2,340亿港元），过去一年增长逾260%。

敏达的主营业务为香港及新加坡的中型机械塔式起重机租赁，「我们应该是香港第一批，在工程行业供应链融资领域做RWA的企业。」于蕙铭解释，公司将香港本地的塔式起重机租赁业务所产生的应收账款票据，在香港法律框架下构建成一张私募债券，再与持牌虚拟资产交易所EX.IO合作，将该票据「上链」。他指，整个项目恪守《证券及期货条例》与监管要求，经过与监管机构多轮沟通，最终在今年4月中旬成功发行，标志集团在数字金融与产业升级的转型正式落地，并已获得投资者认购。

于蕙铭表示，公司现阶段会先专注于自身最熟悉的建筑租赁主业，在资金利用方面进行转型升级，加强RWA的应用。

引入国际资金 提升资金效率

于蕙铭强调，与传统融资渠道相比，RWA的最大优势在于能引入国际市场资金，打破以往依赖本地机构及以港币融资的局限，并能有效提升资金效率。他表示，建筑服务行业的应收账款管理非常重要，公司拥有香港和新加坡优质的合作伙伴，应收票据回款率高，现在透过RWA提升了流动性，有更多机会拓展新项目，提高市场占有率。

受惠北都发展 基金如火如荼

于蕙铭透露，受惠于北部都会区发展，香港基建项目如火如荼地开工，公司预期今年收入进一步提升，对高效融资需求也随之增加。他又表示，公司现阶段会先专注于自身最熟悉的建筑租赁主业，在资金利用方面进行转型升级，加强RWA的应用。至于下一阶发展，公司或会考虑将此模式推广至新加坡乃至国际市场，以复制其成功经验，并构思将此模式拓展至其他现金流稳定的场景，「比如境外跨境电商平台，在日常交易中产生大量应收账款，RWA是盘活这些资金的好机会。」

于蕙铭透露，受惠于北部都会区发展，香港基建项目如火如荼地开工，公司预期今年收入进一步提升，对高效融资需求也随之增加。

冀打通稳定币与RWA生态圈

香港稳定币发行迈入新阶段，首批发行人牌照已于本月初出炉，两间机构包括汇丰银行，以及由渣打银行（香港）、香港电讯、安拟集团组成的合资企业「碇点金融科技有限公司」获发牌照。于蕙铭认为，RWA是投资标的，能为持有稳定币的投资者提供投资机会，希望两者能形成良好的承接关系。他续说，公司密切关注政府是否允许稳定币投资于供应链融资债务等RWA产品，「我们做RWA的目的之一，就是希望能增加稳定币的应用场景，加速传统资产的流动性改善。」

根据证监会公开资料显示，截至今年3月止，已有13项代币化产品向香港公众发售，其代币化类别股份的管理资产总值在过去一年增加至约7倍至107亿元。

全球合规稳定币交易与支付平台OSL集团发言人表示，未来RWA代币化产品交易将成为港元稳定币最直接的应用场景之一。OSL指，随著本港稳定币制度及产品生态的日趋成熟，稳定币作为代币化资产交易与结算媒介的优势将非常显著，特别是将稳定币与港元计价、低风险且高标准化的金融产品相结合，将会是极具落地效率的应用方向。

于蕙铭认为，RWA是投资标的，能为持有稳定币的投资者提供投资机会，希望两者能形成良好的承接关系。

港RWA发展稳字当头 确保金融体系稳定

提到本港RWA发展，于蕙铭指出，香港监管机构将「金融环境的安全」置于首位，确保了整个金融体系的稳定与安全。

他指出，相对其他国家地区的加密市场发展，香港对RWA的发展采取了更为审慎的态度，其核心在于监管机构始终将「金融环境的安全」置于首位，创新必须在清晰的合规框架下稳步推进，确保了整个金融体系的稳定与安全。

传统金融资产审批较顺畅

OSL集团发言人指出，根据目前的行业观察，对于标准化的RWA产品，正常的监管审批周期大约落在3至4个月，若产品结构较为创新复杂，或涉及较多监管问询，审批时间则可能相应延长。他还指，证监会现时采取「一案一议」的灵活方式处理申请，普遍而言，底层资产若属于传统金融资产，因其标准化程度较高，审批通常较顺畅；若产品涉及实物资产，因涉及物理资产的验证与沟通，申请难度与流程复杂度会随之增加。