富达国际：区块链从技术平台演进为新兴经济体

随著数码资产生态逐步成熟，市场开始重新理解区块链的本质。富达国际数码资产策略总监黎乐知指出，区块链早已不只是技术工具，而是一套涵盖原生货币、产业活动、用户及货币制度，其运作逻辑更接近具备主权特征的经济体，而非传统意义下的软体平台。在资产配置者寻求增长与分散布局，区块链不再只是追逐炒作的市场，而是开放透明、数据丰富、且持续扩张的全球化新型经济体。

早期视区块链为软件公司，忽略了每条区块链均运行着一种原生货币，支援网络上每笔交易。比特币或以太币等在各自生态中扮演基础货币的角色，用于支付服务、奖励参与者，以及衡量经济活动的规模。从传统经济角度来看，这类货币同时具备记帐及交换功能，如同国家透过货币制度推动经济运作。

透过可编码的供应机制及费用结构，区块链塑造链上经济行为，并孕育出包括金融服务、交易、游戏、支付，以至近年逐步扩展至知识产权及实体世界基建等领域。有些区块链专注于单一行业，有些如以太坊般则涵盖范围广泛及需求多元的数码经济体。若将钱包地址视为公民、应用程式视为企业、交易视为经济活动，区块链可视为一个开放、无需许可、可计算自身本地生产总值（GDP）的经济体。

区块链具高透明度，令每宗交易、合约及钱包活动均可被即时追踪，为投资者提供近乎即时的经济状况，有如类似GDP的框架。

区块链具高透明度，令每宗交易、合约及钱包活动均可被即时追踪，为投资者提供近乎即时的经济状况，有如类似GDP的框架。最直接的指标是消费活动，体现在交易、借贷或与应用程式互动所产生的手续费，反映采用率及经济活力。同时，生态系统补助及验证者奖励，则可视为区块链公共基建投资，如一般经济体的政府开支。投资活动则体现于保障网络安全的质押资本、流动性池，以及新应用程式的开发资源配置。区块链之间亦存在净出口概念，一方面将价值输出至其他网络，同时接纳稳定币及其他代币等。结合这些因素，用以比较不同经济体的规模与韧性。

如同实体经济，人口结构影响劳动力、需求及增长预期，区块链世界对应概念则是活跃钱包地址数目扩张，及其角色。愈来愈多交易者、开发者或日常用户的钱包定期与应用程式互动，数码经济体的深度与韧性亦随之提升。纳入这些人口趋势至整体经济分析，有助投资者了解活动规模，更重要的是由谁推动，以及是否随时间变得更多元化。

针对外界认为加密货币未能广泛用于日常消费，难以发挥货币功能。黎乐知认为，这忽略了货币核心作用在于是否能在其自身经济体中有效运作。如以太币在以太坊生态中不可或缺，是交易所的主要交易对、借贷的核心抵押品，亦是所有链上交易的支付方式，无疑具货币实质功能。此外，区块链货币制度与传统体系最大分别，在于其可编程性，供应节奏、销毁机制及质押诱因，均直接写入协议，使货币政策高度透明、规则明确且可预期。相比之下，传统货币则较依赖人为判断、政治压力及机构授权。

对投资者而言，区块链渐渐成为资产配置者寻求增长与分散布局的选择之一。视区块链为数码经济体，能彻底重塑分析框架，焦点不再只是加密资产是否具投机性，而是评估哪些区块链经济体增长最快、产业结构最多元化、货币设计是否具可持续性，及其原生货币能否成为可信的长期价值储存工具等，如同投资者在实体市场中关注的核心指标。