星路科技启动RWA CONNECT 代币化发行迈入「千元时代」

星路科技宣布，面向全球开放生态社群的「RWA CONNECT 2026」全面启动，来自全球行业参与方将共同就香港稳定币、RWA及合规创新等话题进行了深入探讨，而星路科技率先宣布了开源生态计划，同时提出了重磅的RWA技术服务平台承诺，RWA代币化新增发行正式迈入「千元时代」。

活动上，星路科技CEO蔡华先宣布，即日起凡是采用FinRWA Platform（FRP）3.0一站式RWA系统底座的新增发行项目，其系统端成本将最低降至3,000美元。这意味著曾经高昂且难以触达的代币化服务，如今已转变为透明、专业的标准服务。

公布三项生态开放承诺

蔡华指出，推出RWA CONNECT旨在打破RWA在发行、上架、分销全链路中的信息不对称「痛点」，构建一座链接香港到全球，链接资金和资产，链接Web2和Web3的「三重桥梁」。他同时公布了星路科技的三项生态开放承诺：1、公开合规发行流程与架构体系，推动行业标准透明化；2、公开透明化技术平台成本，实现成本可验证、可预期；3、统一推送入驻项目的资产至星路科技已链接的全球交易所、全球合规金融机构，并将核心解决方案开源给生态合作方。

他又强调， 「香港RWA必须走向全球、链接全球、融入全球国际体系，才有真正的长期价值」。 未来RWA CONNECT将持续邀请全球各地优质、合规的RWA基础设施、项目方、机构成为生态伙伴，共同推动香港Web3.0产业迈向全球高地。

