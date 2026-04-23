Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星路科技启动RWA CONNECT 代币化发行迈入「千元时代」

区块链
更新时间：12:48 2026-04-23 HKT
发布时间：12:48 2026-04-23 HKT

星路科技宣布，面向全球开放生态社群的「RWA CONNECT 2026」全面启动，来自全球行业参与方将共同就香港稳定币、RWA及合规创新等话题进行了深入探讨，而星路科技率先宣布了开源生态计划，同时提出了重磅的RWA技术服务平台承诺，RWA代币化新增发行正式迈入「千元时代」。

活动上，星路科技CEO蔡华先宣布，即日起凡是采用FinRWA Platform（FRP）3.0一站式RWA系统底座的新增发行项目，其系统端成本将最低降至3,000美元。这意味著曾经高昂且难以触达的代币化服务，如今已转变为透明、专业的标准服务。

公布三项生态开放承诺

蔡华指出，推出RWA CONNECT旨在打破RWA在发行、上架、分销全链路中的信息不对称「痛点」，构建一座链接香港到全球，链接资金和资产，链接Web2和Web3的「三重桥梁」。他同时公布了星路科技的三项生态开放承诺：1、公开合规发行流程与架构体系，推动行业标准透明化；2、公开透明化技术平台成本，实现成本可验证、可预期；3、统一推送入驻项目的资产至星路科技已链接的全球交易所、全球合规金融机构，并将核心解决方案开源给生态合作方。

他又强调， 「香港RWA必须走向全球、链接全球、融入全球国际体系，才有真正的长期价值」。 未来RWA CONNECT将持续邀请全球各地优质、合规的RWA基础设施、项目方、机构成为生态伙伴，共同推动香港Web3.0产业迈向全球高地。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
21小时前
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
楼市动向
7小时前
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
16小时前
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
影视圈
2小时前
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
影视圈
16小时前
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
影视圈
23小时前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
15小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
19小时前
施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太
施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太
影视圈
3小时前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
20小时前