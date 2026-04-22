孙宇晨入禀起诉美国加密币公司 指控敲诈勒索并实施「非法计划」

据《彭博》报道，内地加密币投资者、波场（TRON）创办人孙宇晨，据报入禀加州联邦法院，起诉World Liberty Financial（WLF）公司，指控World Liberty敲诈勒索并实施「非法计划」以没收他的代币。

诉讼文件指 World Liberty正处于崩溃边缘

孙宇晨提交的诉讼文件中提到，World Liberty正处于崩溃的边缘。他质疑World Liberty是否拥有足够的储备，支持其USD1稳定币。

诉讼文件显示，孙宇晨在2024年和2025年共投资4,500万美元购买了30亿枚World Liberty的WLFI代币，又透过向该项目提供咨询，额外获得10亿枚WLFI代币。

孙宇晨透露，去年年中他拒绝提供更多投资及支持后，他与World Liberty团队关系恶化。

称持有代币遭冻结 损失数亿美元

孙宇晨声称，World Liberty一直「试图施压」他投资其USD1稳定币项目，当他明确表示不会作出投资承诺时，World Liberty负责人开始对他抱有敌意。孙宇晨又指当World Liberty「秘密植入权力」以冻结他的代币并阻止他出售任何代币时，他及其公司遭受「数亿美元的损失」。

根据诉讼状，World Liberty联合创始人Chase Herro曾威胁要销毁孙宇晨持有价值7.76亿美元代币。诉讼状又指出，World Liberty威胁孙宇晨如试图维护自身利益，将向刑事部门举报他，指这种施压手段本身就构成敲诈勒索。

值得留意的是，坊间仍有说法，将WLFI视为特朗普家族成员参与的项目，事实上，根据World Liberty公司官网，相关家族成员已公开退出WLFI全部职务。