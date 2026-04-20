HashKey指本港稳定币发牌增客户信心 料主力应用商业贸易场景

本港两个稳定币牌照早前批出，由两家机构锚点金融科技（由渣打香港、香港电讯和蚂蚁集团合组的公司）和汇丰银行获得。本港持牌交易所HashKey Exchange交易所总监郑诗敏表示，对客户来说，这是香港首次建立合规、线上流通的港币稳定币框架，将明显增强客户信心，尤其是零售客户，对香港而言是一个非常重要的跨步。她续指，预期本港稳定币应用场景方向主要集中于商业贸易方面，且以客户的需求为先，同时目前稳定币获批尚属原则性批覆，具体产品形态仍需与监管机构持续沟通。

稳定币应用场景将主要集中商贸

HashKey OTC（场外交易）业务负责人施佳昀补充说，据了解现时已有大量企业客户通过OTC渠道进行贸易结算，对稳定币有实际支付与结算需求。施还说，传统金融对数字资产亦有需求，如传统财富管理机构也在关注将数字资产纳入其产品体系，如黄金代币等产品。

中东战事或强化迪拜金融中心

被问及战争对中东金融中心的影响，负责中东业务的HashKey MENA董事总经理Ben El-Baz说，个人认为中东战事对迪拜的金融中心建设短期虽有扰动，但长期反而可能强化迪拜及阿联酋作为国际金融中心的未来可信度。他解释，一个真正成熟的金融中心，需要体现出本地机构（包括公共服务、商业银行、央行和政府机构）在压力事件中的反应能力，而从这次战争事件的实际表现看，迪拜和阿联酋的相关机构展现出较强的韧性与协同效率。

虚拟资产OTC发牌制度实施将让本港监管更加清晰

本港即将在虚拟资产OTC实行发牌制度。施佳昀表示，新制度将会让本港的监管更加清晰。过去针对线下店的场外交易（OTC）牌照，一直没有明确规范其监管归属以及整个监管制度的具体方案，如今有了较为明确的监管框架之后，这些场外的OTC业者便能遵循更清晰的规则。她续指，HashKey提供的OTC服务，更多是为其他OTC业者（例如broker dealer经纪商）提供最底层的流动性，这也是公司的优势。

证监会新措施对行业有助

至于被问及今年2月证监会公布的新措施，即允许在符合一定框架下，持牌虚拟资产交易平台可开发仅供专业投资者参与并属杠杆式产品的永续合约，同时允许虚拟资产交易平台的联属公司在其平台上担任庄家，以提高流动性。郑诗敏表示，证监会提出的措施对行业而言都是有帮助的，从共享流动性以及市场接入的角度来看，这其实是非常好的安排，因为对交易平台而言流动性本身是一种成本。至于杠杆式产品的永续合约，她说该类产品确实是一个比较成熟的产品方向，现时证监会给出的框架是一个「高层次框架」（high level framework），赋予了平台相当大的灵活性，让平台能够灵活界定产品的定义，相信每家交易所都会根据自身客户的属性，发展出不同的特色产品。