香港仍欠「稳定币第一股」｜久利生

金融管理局早前终于批出稳定币发行人牌照，由汇丰银行及由渣打银行牵头的合资企业取得，时间较原本预期的3月底迟些少，数目也有所不及，希望不会fewer for longer。但无论如何，当然是正面发展，有助减轻市场对于香港可能会暂停向数字资产这个大方向发展的忧虑（何况香港Web3嘉年华将于星期一举行）；须知道目前内地仍禁止稳定币、现实世界资产（RWA）及加密资产。

发钞行获牌 减金融系统干扰

香港稳定币法案在2025年8月1日生效，规管在香港发行、并参考任何官方货币的法币支持稳定币，以及在离岸发行但参考港元的法币支持稳定币，更加讲明是「有限度地」发牌。渣打及香港电讯合资成立的碇点金融（AnchorPoint）获发牌是市场预期之内，入面原来还有Animoca Brands，则加强了外界信心，而汇丰取得稳定币牌照算是正面惊喜。但问题是香港仍欠缺稳定币第一股，Hashkey（3887）、OSL集团（863）甚至沾不上边。

由于汇丰及渣打均为本港发钞银行，大大减少稳定币在现有金融系统流通中可能导致的干扰。在企业层面，两间银行会把稳定币整合进入它们各自的支付生态系统。渣打由于在数字资产业务更为全面，应用场景可能会比汇丰的多。但其实根本不用比较，各做各就好，不用说甚么Hea做、临危受命来加盐加醋、小题大做。

短至中期不会带来显著收入

对于推出了代币化存款的汇丰而言，稳定币可以产生互补作用，特别是在银行间交易方面。渣打除了支付之外，大可补充其更广阔的数码经济业务，例如，加密货币交易及数字资产托管，但稳定币在短至中期内，都不会为任何一家银行带来显著的收入贡献。假若香港再不加快发展稳定币，恐怕很快便会倒输给其他亚洲地区！

事实上，任何人有智能手机就等于开启了加密银行服务，举例无需损失电汇费用，就可以即时、并以低成本发送及接收稳定币。这也解释了为甚么尽管官方保持审慎态度，加密货币却仍能在亚洲蓬勃发展。在印度这个全球监管加密货币最严格的地方之一，便对有关收益征收30%的税！未计要从交易中扣除高达1%的税款。

加密货币已成创新金融基建

根据一项全球加密货币采用率指数，在2024年中至2025年中，印度估计有3,380亿美元的加密货币流入，连续三年排名全球第一。该指数排名前20个地区当中，有9个是亚洲国家，包括巴基斯坦（第3位）及越南，以及像日本和南韩这样的富裕国家。其中，用来赚取利润的交易仍然很受欢迎，但加密货币使用方式的转变，不仅仅是一种投机炒卖工具，而且也是一种创新的金融基建。

汇款是其中一个关键的应用。资料显示，目前约有2,400万人从东南亚到国外工作。根据世界银行数据，2025年汇款200美元的平均成本为6.5%。对于希望汇款回像菲律宾这样的国家（汇款占GDP的9%）的工人来说，这是一个令人痛苦的问题，当然解决方案之一就是稳定币（将来环球大厦会不会变死场？）。在去年1月至7月之间，全球稳定币转帐交易量超过了4万亿美元，仍只是每年跨境支付的一小部分。

企业采用稳定币是另一个主战场。参与传统跨境支付的银行都会增加费用、延迟、加价及合规检查。跨境付款通常需要代理银行进行货币兑换，但稳定币交易结算更快且中介更少。有加密货币分析公司的数据，企业对企业（B2B）的月度稳定币交易量已从2023年初的不到1亿美元，飙升至2025年中的超过60亿美元。

全球freelancer都正绕过传统银行。根据世界银行数据，亚洲有超过2.1亿名所谓零工经济（gig economy）工作者，大约占全球总数一半。传统支付系统通常会延迟向司机及外卖员付款，稳定币则做到即时结算，再以稳定币接收付款，再透过交易所或当地交易商轻松兑换成当地货币，通常手续费为1至3%，大约是传统管道成本的一半。Visa正在测试一个直接向收款人稳定币钱包发送付款的系统。

投资者勿忽视带来投资机会

将焦点转向资本市场，投资者绝不能忽视稳定币在全球金融体系中带来的投资机会。与其局限于港股，并因跟车太贴而炒错，不如延伸至美股，直接捕捉稳定币规模扩张所带来的资本收益，包括以下三间公司，都是较大路的选择。

Circle Internet Group（CRCL）：主要的「纯稳定币」股，USDC（世界第二大稳定币）的发行人，于2025年6月在纽约证券交易所上市。它从支持USDC的美国国债储备利息中获取大部分收入。

Coinbase Global（COIN）：USDC生态系统的共同创办人，与Circle共享USDC储备的收入合作伙伴，直接受益于平台持有的稳定币余额所赚取的利息，并使用稳定币作为其「Base」区块链的核心结算层。

Robinhood Markets（HOOD）：零售网关及基础设施合作伙伴，全球美元网络（USDG稳定币）成员，赚取用户持有USDC的利息，并使用稳定币进行24/7的交易即时结算。

讲到底，稳定币最终会成为金融基建还是欺诈工具，很大程度上将取决于亚洲。香港工作的菲佣汇款回家的相同功能，即快速、低费用、不需经银行帐户，在缅甸KK园运作的犯罪集团也在使用。稳定币的发展要讲求规模、需求及监管意图，成功的话，可能会重塑资金跨境流动的方式；否则，加密货币将找到其长期寻求的应用场景，技术中立而不问是否非法。

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