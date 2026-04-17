全球首富阿爸 接受专访爆料 马斯克兄弟持有大量比特币

全球首富马斯克（Elon Musk）父亲埃罗尔．马斯克（Errol Musk）接受访问时爆料，指马斯克及其兄弟金巴尔．马斯克（Kimbal Musk）持有大量比特币，并睇好加密币是金融的未来。

埃罗尔曾与赵长鹏见面 赞加密币「非常有趣」

埃罗尔接受BelnCrypto专访时，分享他对加密币的看法。他表示毫不怀疑加密币是金融的未来，称传统模式已经过时。他更以亲身经历作例子，指出在南非与美国之间跨境银行转帐，实际上是不可能，但透过加密币就可以即时完成转帐。

他形容加密币「非常有趣」，并透过曾与币安创办人赵长鹏及Bybit创办人会面，但坦言自己虽然有透过加密币支付方式收取款项，但现时未持有任何数位资产。

指马斯克兄弟 持有23,400枚比特币

埃罗尔在专访中亦爆料首富马斯克加密币的投资规模。据埃罗尔透露，马斯克与其兄弟金巴尔，合共持有23,400枚比特币。

埃罗尔又提到，马斯克家族曾收到一笔加密币Solana（SOL）付款，估计当时价值略高于100万卢布。

马斯克曾公开力撑比特币及狗狗币，但未有透露持货数量。不过他旗下两间旗舰企业都持有加密币资产，正筹备上市的SpaceX，目前持有8,285枚比特币，市值逾6.2亿美元。特斯拉（TSLA）持有11,509枚比特币，市值约8.62亿美元。

至于其兄弟金巴尔，他曾公开称加密币行不通，但同期于以太坊区执链推出Big Green DAO，以革新慈善捐款模式。