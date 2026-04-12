中本聪身份终揭出？用文法指纹缉凶 被指是密码学怪杰｜蓝血工厂

美国《纽约时报》最近发布了一篇长达40多页的重磅调查，由昔日踢爆「滴血验癌」世纪骗局的名记者卡雷鲁（John Carreyrou）联手AI专案编辑弗里德曼（Dylan Freedman）操刀，把隐身17年的比特币生父「中本聪」（Satoshi Nakamoto）肉搜了出来。此人并非甚么东洋忍者，而极可能是现年55岁的英伦密码学怪杰亚当·贝克（Adam Back）。这场科技界的「寻找他乡的故事」，过程比荷里活剧本还要曲折，也残酷地揭示了资本市场的生存法则。

「中本聪」被指可能是现年55岁的英伦密码学怪杰亚当·贝克（Adam Back）。

破案的触发点，竟是2024年HBO的一部纪录片。卡雷鲁安坐家中看电视，见到这位英国佬被问及「你是不是中本聪」时，眼神闪烁、冷汗直冒，肢体僵硬得像被点了穴。记者狗鼻子的嗅觉一向灵敏，深知此地无银三百両，于是花了一年时间，钻进互联网档案的故纸堆里，把这班密码学圈子过去数十年的电邮翻了个底朝天。

调查细节犹如侦探小说

综合《纽约时报》的调查，这份由AI与大数据编织的「呈堂证供」，充满了英式侦探小说的细节：

AI发挥了福尔摩斯的能耐，从1992至2008年间、620名候选人的134,308篇帖文中，揪出了这个英国佬的「狐狸尾巴」。中本聪的文字，一直狡猾地夹杂著美式与英式拼法，并保留了老派的习惯：句号后打两个空格。

更要命的是文法破绽——系统找出了中本聪文章里325个关于连字号（hyphen）的独特错误，亚当·贝克竟命中了其中67个，远远抛离第二名嫌疑人的38个。两人同样对「it's」和「its」傻傻分不清，就连「proof-of-work」这等专用术语的错法也如出一辙。

文法这东西，就像一个人的指纹，你自以为聪明绝顶，却偏偏在一个hyphen上露了底。

另外，中本聪那份震惊世界的比特币白皮书，开宗明义就引用了亚当·贝克发明的Hashcash技术。早在九十年代末，这位英国仁兄已经在论坛上高谈阔论，构思一个去中心化、抗通胀、视中央银行如无物的电子现金系统，甚至提议将Hashcash与另一学者的「b-money」结合。两人都视传统版权制度为粪土，爱拿Napster和Gnutella来做比喻，认为中心化的伺服器迟早被极权冚档，唯有纯粹点对点（P2P）网络才能千秋万载。

亚当·贝克仍矢口否认

报道一出，亚当·贝克当然在社交平台上暴跳如雷，矢口否认。他搬出「确认偏误」（Confirmation Bias）来做挡箭牌，辩称大家当年同属一个学术小圈子，思想重叠、写作习惯相近不足为奇。

但考虑到亚当·贝克如今正带领旗下比特币企业准备上市（IPO），假如他承认自己就是那个手握110万枚比特币、富可敌国的中本聪，这等同于必须向投资者披露的「重大财务机密」。

一旦身份坐实，税局和监管机构的追杀令亦会立马杀到，在过千亿美元的财富与法律风险面前，死口不认，才是最符合盎格鲁-撒克逊实用主义的理性选择。

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