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拆解两大发钞行获稳定币牌 发牌数目贵精不贵多 有真实应用最重要

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更新时间：10:20 2026-04-11 HKT
发布时间：10:20 2026-04-11 HKT

本港稳定币牌照昨日正式出炉，36间申请机构中，仅2间获批牌照，包括市传多时的汇丰银行，以及由渣打香港牵头组成的合资公司「碇点金融科技」。碇点及汇丰均计划首阶段先发行港元稳定币，并分别于第2季及下半年落实发行。对于何时可发第二批牌照，金管局管理层明言未有任何时间表，但即使日后增发牌照，数量亦很有限。

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两大行有条件稳妥承担发行职责

有市场人士表示，两间有经验发钞银行获批属预期之内，因为它们在金融架构、监管方向以及资源经验方面都具备充条件，能够稳妥承担稳定币发行职责。

该名市场人士续指，至于第二批牌照，从当前政策导向来看，监管框架已明确强调更严谨的条例，这意味后续发放将高度审慎，是否推进、何时推进，将取决于市场实际发展状况。另外，稳定币牌照数量不在于多，而在于能否有效使用，参考国际经验，即便某些市场发放了三十张牌照，若缺乏真实应用支撑，也难产生实际价值。

彰显严谨标准赋能Web3创新发展

新火集团首席执行官翁晓奇认为，由发钞行及相关机构率先试行稳定币，既具前瞻性亦属稳健安排，充分反映稳定币在香港虚拟资产生态中担当核心枢纽角色，同时彰显香港以传统金融的严谨标准赋能Web3创新发展。

冀有更多参与者获发牌

持牌虚拟资产交易平台EX.IO则表示，看好香港合规持牌稳定币在现实世界资产（RWA）代币化领域的应用。在合规框架之下，稳定币能为资产认购、交易及结算提供稳定可靠的基础。

团结香港基金副总裁兼公共政策研究院执行总监水志伟指出，期望首批持牌机构成功开展业务后，能有更多具实力的参与者获发牌照。

稳定币在港将有哪些应用？

汇丰App及PayMe可个人转帐稳定币

汇丰表示，计划于2026年下半年推出港元稳定币，该稳定币将在任何时候以优质流动性储备资产作全额支持，并存放在独立帐户中，及将符合最高水平的金融犯罪合规标准。

汇丰指出，其港元稳定币将无缝接入PayMe和汇丰香港流动理财应用程式（HSBC HK），在初步阶段将推出三大服务，包括：

  • 个人对个人付款（P2P），透过PayMe和HSBC HK App 以稳定币进行个人之间即时转帐。
  • 个人对商户支付（P2M）：透过PayMe直接以稳定币支付参与商户。
  • 代币化投资：透过HSBC HK App以稳定币认购代币化投资产品。

碇点金融「HKDAP」藉分销商制定应用场景

碇点金融预计，今年第二季起分阶段发行受规管、与港元挂钩的稳定币「HKDAP」，该公司将采用企业对企业对个人（B2B2C）的业务模式，借助指定认可分销商广泛客户基础的优势，扩阔公众接触HKDAP的途径。碇点金融亦会通过向早期合作伙伴提供优惠措施，鼓励他们开发对区内经济带来实际裨益的真实用例，并借此促进HKDAP的普及与应用程度。

碇点金融又指，积极透过共同开发创新用例，以提高代币化现实世界资产的结算及分销，同时亦专注研究利用稳定币，打造跨境支付及资金流的解决方案。该公司认为，相关用例不论对香港或亚洲区皆具有极大潜力，预期在未来结算流程和价值转移的演变中发挥关键作用。

 

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