HashKey伙OKX Ventures战略入股越南CAEX

越南盛兴旺加密货币资产交易所股份公司（CAEX）宣布，OKX Ventures与HashKey Fintech Investment Fund 旗下HashKey Capital已签署投资CAEX的协议，并成为战略合作伙伴。根据协议，上述合作伙伴与创始股东VPBankS和LynkiD共同加入CAEX。

OKX Ventures与HashKey Capital将与其他股东于4月向CAEX注资，使其能够满足根据越南政府决议、参与越南受监管加密货币资产交易试点计划所需的10万亿越南盾（折合3.8亿美元）最低资本要求。

作为合作的一部分，HashKey和OKX Ventures将探索与CAEX在技术基础设施、安全系统、合规与风险管理以及流动性连接（在适用法律法规框架内）等方面的协作。

HashKey交易所事业群首席执行官茹海阳表示，越南是亚洲最具活力和高潜力的市场之一。这些条件为下一代完全持牌的加密货币资产企业创造了理想的环境。

