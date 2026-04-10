稳定币首批发牌揭盅 汇丰、渣打牵头合资企业夺得 推港元稳定币

本港首批稳定币发行人牌照终于出炉，一如官方所预告发牌数量不多，结果在36间申请机构中，只得2家获批牌照，包括市传多时的汇丰银行，以及由渣打银行（香港）、香港电讯、安拟集团组成的合资企业「碇点金融科技有限公司」。

至于首批有份参与金管局的稳定币发行人「沙盒」测试、由前金管局总裁陈德霖所创办的圆币科技 （RD Technologies）则无缘入局。

金管局表示，根据持牌人的业务计划，待相关准备工作完成后，他们拟于未来数月内开展业务。

余伟文：数字资产发展里程碑

金管局总裁余伟文表示，批出稳定币发行人牌照是香港数字资产发展的重要里程碑。监管制度提供一个有序的营运环境，让稳定币发行人在应用创新科技的同时，妥善保障用户权益和管控相关风险，使香港稳定币生态圈健康、负责任和可持续地发展。

他说，期待发行人按计划开展业务，在管控好风险的同时，积极开拓发展空间，推广合规稳定币的应用，解决金融和经济活动中的痛点，为市民和企业创造价值，推动香港数字资产的健康发展。

金管局又指，公众人士应对任何声称与持牌人或其发行的稳定币有关的欺诈活动或骗局保持警觉，有疑问可查阅金管局的纪录册以核实持牌人的身分，或联络持牌人查询。当购买或使用稳定币时，公众人士应使用受监管渠道。

汇丰App及PayMe可个人转帐稳定币

汇丰表示，计划藉获牌照于2026年下半年推出港元稳定币，该稳定币将在任何时候以优质流动性储备资产作全额支持，并存放在独立帐户中，及将符合最高水平的金融犯罪合规标准。

汇丰指出，其港元稳定币将无缝接入PayMe和汇丰香港流动理财应用程式（HSBC HK），在初步阶段将推出三大服务，包括：

个人对个人付款（P2P），透过PayMe和HSBC HK App 以稳定币进行个人之间即时转帐。

个人对商户支付（P2M）：透过PayMe直接以稳定币支付参与商户。

代币化投资：透过HSBC HK App以稳定币认购代币化投资产品。

汇丰香港行政总裁伍杨玉如表示，并期待参与这项具前瞻性的金融创新，让客户能在香港安全可靠地使用由汇丰发行的稳定币进行支付及交易。她称，稳定币发行人牌照的公布亦配合香港发展成为全球数码资产中心的愿景。

碇点金融「HKDAP」采B2B2C模式

碇点金融预计，今年第二季起分阶段发行受规管、与港元挂钩的稳定币「HKDAP」，该公司将采用企业对企业对个人（B2B2C）的业务模式，借助指定认可分销商广泛客户基础的优势，扩阔公众接触HKDAP的途径。碇点金融亦会通过向早期合作伙伴提供优惠措施，鼓励他们开发对区内经济带来实际裨益的真实用例，并借此促进HKDAP的普及与应用程度。

碇点金融又指，积极透过共同开发创新用例，以提高代币化现实世界资产的结算及分销，同时亦专注研究利用稳定币，打造跨境支付及资金流的解决方案。该公司认为，相关用例不论对香港或亚洲区皆具有极大潜力，预期在未来结算流程和价值转移的演变中发挥关键作用。

渣打集团（2888）行政总裁温拓思（Bill Winters）表示，碇点金融发行的HKDAP将为市场提供一个强大的受规管交易媒介，进一步重塑金融市场，加快新一代贸易发展，而此稳定币发行人牌照，印证渣打带领构建数码资产未来的角色。

HashKey：香港Web3从打地基转至筑高楼

HashKey集团资深研究员Tim Sun表示，随著稳定币发牌机制尘埃落定，香港Web3产业正从早期的「打地基」阶段，正式跨入「筑高楼」的新里程。Tim Sun认为，在起步阶段，短期内市场更可能形成一种默契的分工协作，即美元稳定币继续主导全球加密资本市场与跨境美元流动，而港元稳定币则优先服务香港本地金融体系、区域支付、RWA交割，以及本地受监管的各类金融场景。

新火集团：发钞行先获牌属稳健安排

新火集团首席执行官翁晓奇认为，由发钞行等机构率先试行稳定币，既具前瞻性亦属稳健安排，充分反映稳定币在香港虚拟资产生态中担当核心枢纽角色，同时彰显香港以传统金融的严谨标准赋能Web3创新发展。

HTX：成跨境支付基础设施

HTX Ventures负责人Alec Goh表示，受监管港元稳定币的面世，将为跨境支付、链上结算及代币化资产流通提供合规的基础设施，推动香港在全球稳定币应用中担当更重要的角色。

原定3月公布稳定币发牌名单

首批稳定币发牌名单原定3月内公布，金管局上月底回复《星岛》查询时表示，全力推进发牌事宜，并会适时对外公布。金管局于去年10月公布，收到36家机构提交稳定币牌照申请。今年2月2日余伟文表示，争取在3月发出首批稳定币牌照，但强调首批发牌数目一定不多，并以审慎稳妥为目标。当时他又指，当局已向部分申请人索取额外补充资料，例如具体应用场景详情、风险管理措施、反洗黑钱安排、储备资产的构成等。