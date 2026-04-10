稳定币发牌名单将出炉 金管局下午5时举行简报会 持牌发行人将见传媒

金管局今日（10日）下午5时举行稳定币发行人技术简报会，预计将公布稳定币发牌结果。

技术简报会将由副总裁陈维民、助理总裁（法规及打击清洗黑钱）陈景宏、助理总裁（货币管理）何汉杰及主管（数字金融）何泓哲主持，持牌稳定币发行人随后将会见传媒。

原定3月内公布发牌名单

首批稳定币发牌名单原定3月内公布，金管局上月底回复《星岛》查询时表示，正全力推进发牌事宜，并会适时对外公布。早前有传闻金管局已向中央提交名单，正等待回应或首肯。另一说法则是有1至2个牌照申请人正与金管局理论中，表明自身亦符合首批入围要求。

金管局于去年10月公布，收到36家机构提交稳定币牌照申请。今年2月2日余伟文表示，争取在3月发出首批稳定币牌照，但强调首批发牌数目一定不多，并以审慎稳妥为目标。当时他又指，当局已向部分申请人索取额外补充资料，例如具体应用场景详情、风险管理措施、反洗黑钱安排、储备资产的构成等。