稳定币牌照未如期3月公布 据指延至4月初 金管局：全力推进发牌事宜

首批稳定币发牌名单原定3月内公布，结果到3月的最后一日，依然没有任何消息。据指，有关方面此前已透露，还要多一些时间准备，应于4月初才公布。对于未有如期公布首批获发牌的稳定币发行人名单，金管局回复表示，该局正全力推进发牌事宜，并会适时对外公布

延期原因众说纷纭 传有申请人据理力争

市场对3月份发出稳定币发行人牌照落空亦感好奇，且众说纷纭，有传闻金管局已向中央提交名单，正等待回应或首肯。另一说法则是有1至2个牌照申请人正与金管局理论中，表明自身亦符合首批入围要求。

政府及金管局多次预订3月发牌

金管局于去年10月公布，收到36家机构提交稳定币牌照申请。今年2月2日余伟文表示，争取在3月发出首批稳定币牌照，但强调首批发牌数目一定不多，并以审慎稳妥为目标。当时他又指，当局已向部分申请人索取额外补充资料，例如具体应用场景详情、风险管理措施、反洗黑钱安排、储备资产的构成等。

特首李家超及财政司司长陈茂波早前亦曾表示，本港首批稳定币发行人牌照将于3月发放。陈茂波在2月底的财政预算案提出，将在3月发出首批稳定币发行人牌照。李家超则在2月11日在Consensus香港大会开幕礼上表示，金管局正在积极处理牌照申请，相信首批稳定币发行机构牌照将于3月发放。

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市传汇丰渣打获发牌

市传首批获发稳定币发行人牌照的机构至少有两家发钞行汇丰和渣打银行。

业界料监管追求质素多于速度

新火集团首席执行官翁晓奇认为，从行业逻辑而言，若首批牌照的落地时程出现微调，核心原因更倾向于监管层对「质素」而非「速度」的极致追求，以5至10年的长期视角来看，短期内数周的时间差异并无本质分别。他认为，市场更期待一个能与传统金融深度融合、具备国际竞争力的合规体系，而非另一个短期风口，「在当前的信任拐点下，『稳』才是香港能为全球投资者带来的最大红利。」