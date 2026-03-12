Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

稳定币首批牌照料下周或之前公布 3公司有望入围 未见中资机构身影｜星岛独家

区块链
更新时间：09:39 2026-03-12 HKT
发布时间：09:39 2026-03-12 HKT

本港首批稳定币发行人牌照名单将于本月出炉，本报综合多个消息人士指，有3间公司入围，包括渣打银行、汇丰银行，以及本港首批持牌虚拟资产交易平台OSL，最快下周或之前公布，惟名单随时会有变数。是次传出的名单反映当局以稳阵行先，亦未见中资机构的身影。金管局发言人回复表示，该局不评论市场传闻。被传首批稳定币牌照出局的圆币亦不作评论。

包括渣打、汇丰及OSL

有消息人士向本报透露，有3间公司将获得首批本地稳定币发行人牌照，包括渣打银行、汇丰银行，以及OSL。该名人士表示，金管局前总裁陈德霖创办的圆币科技，以及从事数字支付服务的连连数字（2598）原本亦在名单之中。

消息人士又提及，由于内地两会公布的政策和相关讨论甚多，故下周公布本地稳定币发行人牌照事宜可能性较大。两会议程将在本周五完全结束。

最初5间机构在候选名单

另有业内人士表示，据了解最初有5间机构在候选名单上，虽然现时市场传闻主要有3间公司将获批首批牌照，但实际上整个发牌过程可能需要考虑技术因素等多层框架，所以具体名单随时会变。该名人士还透露，发钞银行受到严格监管，相信最终牌照名单很可能会以银行为主，以确保稳定性和市场信心。

有从事虚拟资产行业的人士透露，有3间公司有机会获发本港首批稳定币牌照，当中至少一间公司具有传统银行背景。

是次传出的名单当中，只有渣打银行为本地稳定币发行人「沙盒」参与者，京东币链科技（香港）和圆币科技等2个「沙盒」参与者，以及中资公司则出局。

事实上，英国《金融时报》去年10月报道，阿里巴巴（9988）旗下蚂蚁集团及京东（9618）在内的多间内地科技巨企，均已暂停在港发行稳定币的计划，因为人行官员对科技公司和券商发行任何形式的货币感到忧虑，故建议相关机构暂不参与首阶段稳定币发行，另视此为对数字人民币（e-CNY）的挑战。

本报翻查资料，OSL集团（863）上月底公布，旗下OSL HK正式上线企业级合规稳定币USDGO，供香港专业投资者买卖，而USDGO受美国联邦监管，OSL集团为USDGO的品牌运营及分销方，反映OSL在稳定币方面有一定的经验。

此外，汇丰控股（005）行政总裁艾桥智本月初透露，对香港稳定币市场的发展及金融创新持积极开放态度，并与金管局保持积极沟通。
 

