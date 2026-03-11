调查指74%加密币企业首重验证准确度 非帐户设立速度为先

全球验证服务及反欺诈企业Sumsub今日（11日）发布第四份年度《加密货币行业状况报告》显示，74%受访全球企业将验证的准确度为首要考量，仅39%仍以帐户设立速度为先，反映加密货币行业正舍弃不惜一切代价提升用户增长。

亚太地区欺诈率升至3.3%

报告指出，尽管2024年至2025年间全球欺诈率维持于2.2%，但具针对性、自动化及AI驱动的欺诈手法已成为常态，令加密货币行业身处结构性风险更高的营运环境。其中，亚太地区的欺诈率由2024年的2%升至2025年的3.3%，按年急增65%，主因骗徒更多在增长及创新步伐迅速的市场犯案，并利用产品快速迭代及监管要求调整期间的漏洞发动攻击。

有63%受访亚太地区企业更表示，2025年曾至少遭遇一次欺诈事件，另有 13%表示并不确定是否曾受欺诈影响，突显企业在欺诈侦测能力上，仍与日益精密的欺诈手法之间存在明显差距。

其他地区方面，去年欧洲录得8%轻微升幅，欺诈率维持在全球最低的1.4%；拉丁美洲欺诈个案数量下降7%至1.4%，与欧洲同属最低水平；非洲诈骗率下跌28%至2.6%；而北美地区跌幅最显著，按年减少38%至1.6%。

系统误判身份成主要验证挑战

报告又显示，加密货币服务提供者去年面临三大验证挑战包括系统误判真实或伪冒身份（占60%）、验证时间过长及用户体验欠佳（各占58%）。尽管接近四分之三的加密货币企业将验证准确度列为首要考量，但平衡帐户设立速度及整体用户体验仍然至关重要。

Sumsub内部数据分析亦显示，加密货币行业积极提升验证准确度、改善内部流程，并引入更先进的验证技术，目前已取得成效，全球整体用户验证通过率持续稳步上升，平均达94%，较2024年升1个百分点，意味数以百万计的真实合法用户成功通过验证。亚太地区验证通过率方面，亦由2023年的92%提升至2024年的93%，并于2025年进一步升至94%。

至于全球用户平均验证时间由2024年的22秒缩短至2025年的19秒，按年下降 14%，反映用户重试次数减少，验证流程亦持续改善。

Sumsub联合创办人兼行政总裁Andrew Sever表示，加密货币行业已进入一个更重视营运稳定、而非单纯追求扩张速度的发展阶段。市场于2025 年关注的核心问题，已由「企业能增长多快？」转为「企业能否在严格监管环境下稳健扩展？」，监管合规、反欺诈能力与帐户设立效率已不再是各自独立的议题，而是紧密相连的系统性挑战。