持牌平台EX.IO.上架星路美元数字代币 挂钩美元货币市场基金 最快T+0申赎

香港持牌虚拟资产交易平台EX.IO近日已成功上架星路美元即时数字流动性代币（Finloop USD Instant Digital Liquidity, FUIDL），目前供专业投资者认购。FUIDL由复星国际（656）旗下复星财富及其孵化的星路科技提供代币化技术解决方案及代理服务，另EX.IO为FUIDL在港首发的合规交易所。

FUIDL疑似对标全球首个代币化货币市场基金BUIDL，BUIDL由贝莱德（BlackRock）在2024年发行，现于全球发行。星路科技CEO蔡华表示，未来公司将积极推进FUIDL与更多海外公链、持牌交易所的对接，不断拓展FUIDL的应用场景与生态延展性。

FUIDL是一种以多链形式发行的即时申赎代币，底层资产是一款国际AAA投资级美元货币市场基金，代币化后产品核心优势包括推广期免除认购及赎回费用、最快T+0结算等。

EX.IO联合创始人兼行政总裁吴晨表示，是次FUIDL于EX.IO首发上架，相信能为专业投资者提供多样化、更开放、更透明的财富管理新选择，且可以提升优质产品对香港乃至地区、全球范围内机构资金的吸引力及流动性。展望未来，平台今年持续甄选RWA产品并推动上架举措，丰富产品矩阵。