星路科技伙拍加拿大矿商 推出本港首个金矿RWA产品

复星国际（656）旗下复星财富及其孵化的星路科技公布，与加拿大矿业资源集团Midas Gold Resources，以及项目联合发起人安科威数字科技（AnchorV）正式签署合作协议，将共同推出香港首个以金矿为底层资产的RWA（现实世界资产）产品。星路科技指，本项目亦为星路科技首次在香港引入加拿大底层资产及企业合作的案例，展现持续拓宽商业版图并接触多元资产类型的发展策略。

星路科技指，本项目在港计划仅限合资格专业投资者认购，采取多链部署。该公司称，未来项目将在符合各地法规与监管要求的前提下，逐步衔接香港、新加坡等境外市场的合规交易与分销渠道，以连结更广泛的国际流动性。

Midas Gold Resources拟拓展香港业务

Midas Gold Resources为此次RWA项目的发行方，该公司称，期待透过本次合作进一步拓展在香港的黄金资产业务发展，未来计划达成黄金销售与黄金存储业务。星路科技在合规前提下，针对产品设计、智能合约、数据穿透平台、合规发行及打通全球分销网络等关键环节，提供相关技术支持。AnchorV就底层资产数据真实性、营运资料、法律框架和跨国架构，提供相关解决方案。君合律师事务所为本项目提供代币化票据发行服务。