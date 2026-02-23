虚产孖展业务迎突破 业界料3方面需作准备 新措施料「先紧后松」

证监会早前公布，推出虚拟资产融资措施，允许合资格券商接受比特币和以太币作为抵押品，向其证券保证金客户提供孖展融资，并设60%或以上的扣减率，这或意味著香港虚拟资产市场将迎来杠杆方面的突破。有业界人士认为，一如过往，新措施监管意图是「先紧后松」，认为证券商若开展虚拟资产保证金融资业务，必须在技术、风控及合规三方面作出准备，以确保业务的稳健开展。

60%扣减率属合理安排

在新措施下，相关的监管要求将会锚定于现行的证券保证金融资框架，包括对该等虚拟资产抵押品的市值施加60%或以上的审慎扣减率，同时在有关资本规定修订前，虚拟资产抵押品将按原定规则予以100%扣减。获虚拟资产全牌照（1、4、9号牌）的胜利证券（8540）联席行政总裁陈沛泉回复本报查询时表示，60%的扣减属合理安排，始终虚拟资产属于较高风险的复杂性产品，门槛较高，但属正常。而目前受现行资本规定所限，抵押品须作100%扣减率，开展虚拟资产最新融资业务资金成本高，暂未能在商业层面推行，需待日后法例调整方可进一步发展。

香港证券及期货专业总会会长陈志华亦认为60%扣减率足够保守，相当于客户存入100元价值的比特币，最多只能借出40元，但是考虑到比特币历史最大单日跌幅，预期60%的缓冲区能在大多数情况下能够防止穿仓。他直言，跟以往一样，监管意图都属「先紧后松」。

风险控制须备全天候监控能力

陈沛泉指，新业务在利率定价和风险管理上将与传统金融不同，如最大分别在于股票设有每日收市时间，而虚拟资产则为24小时交易，因此风险控制必须具备全天候监控能力。

陈志华指，若证券商开展虚拟资产融资，必须在技术、风控及合规三方面作出准备。券商须建立7x24小时实时监控及自动斩仓系统，能够随时计算客户保证金水平，触发追缴线时即时执行平仓，不可等待「下一个交易日」。同时需接入多重报价源，避免因单一交易所价格异常导致错误平仓等。合规流程上，券商需修订开户文件，增加虚产融资风险披露声明，确保客户理解相关风险。

风控方面，陈志华说，券商须设针对虚产高波动性压力测试模型，模拟极端行情对流动性影响。另外，由于虚产抵押品现阶段须作100%扣减，券商必须准备充裕法定货币流动资金应付业务需求。

翻查证监通告，虚产融资服务监管要求涵盖抵押品质素、集中风险限额、审慎扣减及管治规定等监控措施。